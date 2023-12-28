Режиссер Войтинский назвал психической болезнью отмену звезд после вечеринки Ивлеевой

Режиссер Войтинский: артистов вырезают из кино из-за диктатуры спонсора

28 декабря 2023 в 15:42 Размер текста - 17 +

Александр Войтинский не считает «голую вечеринку» поводом для отмены артистов Фото: Сергей Виноградов/ТАСС Удаление артиста из-за его участия в «голой вечеринке» блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой можно назвать психическим заболеванием. Об этом в беседе с URA.RU заявил российский кинорежиссер (известен по картинам «По щучьему велению», «Елки», «Дед мороз. Битва магов»), продюсер, композитор, основатель группы «Звери», сооснователь группы «Тату» Александр Войтинский. «Даже такой нормы в законе нет: чинить препятствия к творчеству, вырезать из кино. Это диктат чей-то, основанный на том, что он управляет финансами. Объясните человеку, который живет в нормальной культурной среде, почему какого-то артиста кто-то удаляет. Это же как будто бы психическая болезнь. Поэтому я бы к этому относился именно как к нарушению психики. У меня нет никакого отношения к тому, как люди веселятся. Это их дело», — сказал Александр Войтинский. По словам режиссера, кино остается в заложниках у спонсоров. «Куклы у Карабаса Барабаса танцевали, пока им было разрешено, в рамках, которые им заданы, пока они не убежали от него. Вот то же самое было. Можно отказаться подчиняться, но больше ничего не жди. Конечно, это ни в какие ворота не лезет. Кино не окупается в России практически никогда. Практически весь кинематограф существует за счет дотации государства. Кто заказывает музыку, тот и танцует. Это просто вопрос силы», — отметил продюсер. Знаменитости, принявшие участие в мероприятии, подверглись «культуре отмены»: с ними стали расторгать контракты и отменять их концерты, вырезать из кино. Российского артиста Филиппа Киркорова убрали из списка актеров пародийного фильма «Самоирония судьбы» на сайте Premier. ТНТ также убрал его с постера новогодней комедии «Иван Васильевич меняет все». Гендиректор телеканала Тина Канделаки сказала, что финал картины будут переснимать. На вопрос URA.RU в «Газпром-медиа холдинг» подчеркнули, что других комментариев про эти фильмы не будет. На сторону Ивлеевой и гостей встали российские адвокаты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Удаление артиста из-за его участия в «голой вечеринке» блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой можно назвать психическим заболеванием. Об этом в беседе с URA.RU заявил российский кинорежиссер (известен по картинам «По щучьему велению», «Елки», «Дед мороз. Битва магов»), продюсер, композитор, основатель группы «Звери», сооснователь группы «Тату» Александр Войтинский. «Даже такой нормы в законе нет: чинить препятствия к творчеству, вырезать из кино. Это диктат чей-то, основанный на том, что он управляет финансами. Объясните человеку, который живет в нормальной культурной среде, почему какого-то артиста кто-то удаляет. Это же как будто бы психическая болезнь. Поэтому я бы к этому относился именно как к нарушению психики. У меня нет никакого отношения к тому, как люди веселятся. Это их дело», — сказал Александр Войтинский. По словам режиссера, кино остается в заложниках у спонсоров. «Куклы у Карабаса Барабаса танцевали, пока им было разрешено, в рамках, которые им заданы, пока они не убежали от него. Вот то же самое было. Можно отказаться подчиняться, но больше ничего не жди. Конечно, это ни в какие ворота не лезет. Кино не окупается в России практически никогда. Практически весь кинематограф существует за счет дотации государства. Кто заказывает музыку, тот и танцует. Это просто вопрос силы», — отметил продюсер. Знаменитости, принявшие участие в мероприятии, подверглись «культуре отмены»: с ними стали расторгать контракты и отменять их концерты, вырезать из кино. Российского артиста Филиппа Киркорова убрали из списка актеров пародийного фильма «Самоирония судьбы» на сайте Premier. ТНТ также убрал его с постера новогодней комедии «Иван Васильевич меняет все». Гендиректор телеканала Тина Канделаки сказала, что финал картины будут переснимать. На вопрос URA.RU в «Газпром-медиа холдинг» подчеркнули, что других комментариев про эти фильмы не будет. На сторону Ивлеевой и гостей встали российские адвокаты.