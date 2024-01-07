Клуб «Мутабор» после вечеринки Ивлеевой подарил храму мощи Николая Чудотворца

После мероприятия блогера Анастасии Ивлеевой (которая в народе получила название «голая вечеринка») владельцы клуба «Мутабор» подарили мощи Святого Николая Чудотворца храму Знамения иконы Божией Матери в Москве. Они выкупили частицы мощей в Ватикане на свои деньги. Об этом сообщил telegram-канал Mash.
«Хозяева [клуба „Мутабор“] подарили мощи святого Николая Чудотворца храму Знамения иконы Божией Матери на Шереметьевом дворе», — передает канал. Отмечается, что владельцы клуба выкупили на собственные деньги и на небольшую сумму от деятельности заведения частицы мощей в Ватикане и перевезли их в столицу.
Ранее Лефортовский суд Москвы приостановил работу клуба, в котором прошла «голая вечеринка». Заведение обвинили в нарушении санитарно-эпидемиологических требований. В результате визита Роспотребнадзора клуб уже опечатали на месяц.
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