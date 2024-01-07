Клуб «Мутабор» после вечеринки Ивлеевой подарил храму мощи Николая Чудотворца

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Звон-благовест в Храме-колокольне «Большой Златоуст». Екатеринбург, свечи, храм, церковь, вера, православная церковь, православие
Мощи Николая Чудотворца владельцы клуба выкупили на свои деньги Фото:
новость из сюжета
Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку»

После мероприятия блогера Анастасии Ивлеевой (которая в народе получила название «голая вечеринка») владельцы клуба «Мутабор» подарили мощи Святого Николая Чудотворца храму Знамения иконы Божией Матери в Москве. Они выкупили частицы мощей в Ватикане на свои деньги. Об этом сообщил telegram-канал Mash.

«Хозяева [клуба „Мутабор“] подарили мощи святого Николая Чудотворца храму Знамения иконы Божией Матери на Шереметьевом дворе», — передает канал. Отмечается, что владельцы клуба выкупили на собственные деньги и на небольшую сумму от деятельности заведения частицы мощей в Ватикане и перевезли их в столицу.

Ранее Лефортовский суд Москвы приостановил работу клуба, в котором прошла «голая вечеринка». Заведение обвинили в нарушении санитарно-эпидемиологических требований. В результате визита Роспотребнадзора клуб уже опечатали на месяц.

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После мероприятия блогера Анастасии Ивлеевой (которая в народе получила название «голая вечеринка») владельцы клуба «Мутабор» подарили мощи Святого Николая Чудотворца храму Знамения иконы Божией Матери в Москве. Они выкупили частицы мощей в Ватикане на свои деньги. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Хозяева [клуба „Мутабор“] подарили мощи святого Николая Чудотворца храму Знамения иконы Божией Матери на Шереметьевом дворе», — передает канал. Отмечается, что владельцы клуба выкупили на собственные деньги и на небольшую сумму от деятельности заведения частицы мощей в Ватикане и перевезли их в столицу. Ранее Лефортовский суд Москвы приостановил работу клуба, в котором прошла «голая вечеринка». Заведение обвинили в нарушении санитарно-эпидемиологических требований. В результате визита Роспотребнадзора клуб уже опечатали на месяц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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