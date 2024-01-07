Блогер-миллионник бросил своего двухмесячного ребенка в сугроб ради видео

08 января 2024 в 02:59 Размер текста - 17 +

Косенко бросил двухмесячного ребенка в снег ради видео Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ради «популярного видео» блогер-миллионник Сергей Косенко бросил своего двухмесячного ребенка в сугроб. Видео Косенко опубликовал в Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной в РФ). Как видно в кадре, Косенко высоко подкидывает ребенка. Малыш приземляет в снег и буквально утопает в нем. Ранее Косенко, на чью страницу в запрещенное соцсети подписаны почти семь миллионов пользователей, анонсировал «самое популярное видео в Инстаграме». С его слов, главную мужскую роль он отведет собственному сыну. Ранее Косенко привязыал свою девушку к крыше автомобиля и катал по московским улицам. Водитель управлял машиной только одной рукой. Вторая была пристегнута наручниками к руке девушки на крыше. Косенко сообщил, что заезд — это одно из заданий парного баттла вместе с другими блогерами.

Ради «популярного видео» блогер-миллионник Сергей Косенко бросил своего двухмесячного ребенка в сугроб. Видео Косенко опубликовал в Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной в РФ). Как видно в кадре, Косенко высоко подкидывает ребенка. Малыш приземляет в снег и буквально утопает в нем. Ранее Косенко, на чью страницу в запрещенное соцсети подписаны почти семь миллионов пользователей, анонсировал «самое популярное видео в Инстаграме». С его слов, главную мужскую роль он отведет собственному сыну. Ранее Косенко привязыал свою девушку к крыше автомобиля и катал по московским улицам. Водитель управлял машиной только одной рукой. Вторая была пристегнута наручниками к руке девушки на крыше. Косенко сообщил, что заезд — это одно из заданий парного баттла вместе с другими блогерами.