07 января 2024

Блогер-миллионник бросил своего двухмесячного ребенка в сугроб ради видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Завод КМЗ. Курган, сугроб, снег, пешеход, зима
Косенко бросил двухмесячного ребенка в снег ради видео Фото:

Ради «популярного видео» блогер-миллионник Сергей Косенко бросил своего двухмесячного ребенка в сугроб. Видео Косенко опубликовал в Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной в РФ).

Как видно в кадре, Косенко высоко подкидывает ребенка. Малыш приземляет в снег и буквально утопает в нем. Ранее Косенко, на чью страницу в запрещенное соцсети подписаны почти семь миллионов пользователей, анонсировал «самое популярное видео в Инстаграме». С его слов, главную мужскую роль он отведет собственному сыну.

Ранее Косенко привязыал свою девушку к крыше автомобиля и катал по московским улицам. Водитель управлял машиной только одной рукой. Вторая была пристегнута наручниками к руке девушки на крыше. Косенко сообщил, что заезд — это одно из заданий парного баттла вместе с другими блогерами.

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Ради «популярного видео» блогер-миллионник Сергей Косенко бросил своего двухмесячного ребенка в сугроб. Видео Косенко опубликовал в Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной в РФ). Как видно в кадре, Косенко высоко подкидывает ребенка. Малыш приземляет в снег и буквально утопает в нем. Ранее Косенко, на чью страницу в запрещенное соцсети подписаны почти семь миллионов пользователей, анонсировал «самое популярное видео в Инстаграме». С его слов, главную мужскую роль он отведет собственному сыну. Ранее Косенко привязыал свою девушку к крыше автомобиля и катал по московским улицам. Водитель управлял машиной только одной рукой. Вторая была пристегнута наручниками к руке девушки на крыше. Косенко сообщил, что заезд — это одно из заданий парного баттла вместе с другими блогерами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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