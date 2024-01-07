Депутат Милонов назвал «голую» вечеринку Ивлеевой свальным грехом

08 января 2024 в 08:50 Размер текста - 17 +

Общество не хочет видеть «голую вечеринку», заявил Виталий Милонов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» «Голая вечеринка» блогера Анастасии Ивлеевой является свальным грехом и российское общество не желает это видеть. Такое заявление сделал депутат Госдумы РФ Виталий Милонов. «Глядя на это, думаешь — у одних окопы, у других — гламурные шмотки на гламурных вечеринках. Тебе говорят в ответ: у нас же не всеобщая мобилизация, не война. Нужно жить, развиваться… Но я рад, что такой свальный грех, как у Ивлеевой, общество не хочет видеть», — передает слова Милонова «Комсомольская правда». Депутат выразил обеспокоенность «хромающей духовностью» и предложил закрыть нудистские пляжи и ввести штрафы за появление в обнаженном виде в общественных местах, чтобы защитить детей и обычных людей от нежелательных зрелищ. В клубе «Мутабор» 20 и 21 декабря состоялась «голая вечеринка», организованная Анастасией Ивлеевой. Среди присутствовавших были известные артисты, такие как Филипп Киркоров и Глюкоза. Однако данное мероприятие вызвало негативную реакцию у определенной группы лиц, что привело к проблемам с контрактами для участников мероприятия. По неподтвержденной информации, Ивлеева начала терять вес из-за стресса на фоне происходящего, передают « Дни.ру ».

«Голая вечеринка» блогера Анастасии Ивлеевой является свальным грехом и российское общество не желает это видеть. Такое заявление сделал депутат Госдумы РФ Виталий Милонов. «Глядя на это, думаешь — у одних окопы, у других — гламурные шмотки на гламурных вечеринках. Тебе говорят в ответ: у нас же не всеобщая мобилизация, не война. Нужно жить, развиваться… Но я рад, что такой свальный грех, как у Ивлеевой, общество не хочет видеть», — передает слова Милонова «Комсомольская правда». Депутат выразил обеспокоенность «хромающей духовностью» и предложил закрыть нудистские пляжи и ввести штрафы за появление в обнаженном виде в общественных местах, чтобы защитить детей и обычных людей от нежелательных зрелищ. В клубе «Мутабор» 20 и 21 декабря состоялась «голая вечеринка», организованная Анастасией Ивлеевой. Среди присутствовавших были известные артисты, такие как Филипп Киркоров и Глюкоза. Однако данное мероприятие вызвало негативную реакцию у определенной группы лиц, что привело к проблемам с контрактами для участников мероприятия. По неподтвержденной информации, Ивлеева начала терять вес из-за стресса на фоне происходящего, передают «Дни.ру».