Житель ХМАО потерял крупную сумму, покупая билет на стендап

Житель Мегиона перевел мошенникам в общей сложности около 140 тысяч рублей при попытке купить онлайн билет на концерт стендап-комика. Сначала мужчина оплатил на фишинговом сайте стоимость билета, а потом перевел на счета аферистов еще 135 тысяч рублей, чтобы вернуть списанные деньги. Об этом пресс-служба УМВД Югры сообщила в официальном telegram-канале ведомства.
«Накануне вечером 22-летний житель Мегиона решил посетить выступление известного стендап-комика, но онлайн площадку для покупки билетов выбрал неподходящую. Не перепроверив ресурс, он ввел полные реквизиты банковской карты на фишинговом сайте, в результате произошло списание на сумму 2500 рублей», — сообщили в telegram-канале полиции ХМАО.
Мужчина получил сообщение об ошибке чека и связался со службой поддержки сайта. Там оператор сообщил, что для возврата средств за билет необходимо перейти по ссылке и вновь ввести реквизиты банковской карты. Мегионец последовал инструкции, однако списанные средства так и не вернулись на его счет.
Всю ночь потерпевший связывался с «службой поддержки» сайта и пытался отменить предыдущие операции, в следствие чего перевел на неизвестные счета 45 тысяч рублей личных сбережений и 90 тысяч рублей кредитных средств. Утром югорчанин обратился в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
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