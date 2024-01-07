Житель ХМАО потерял крупную сумму, покупая билет на стендап

Житель Югры отдал мошенникам более 100 тысяч рублей в попытке попасть на стендап

08 января 2024 в 11:14 Размер текста - 17 +

Мегионец перевел мошенникам 135 тысяч рублей в попытке купить билет на концерт стендап-комика Фото: Размик Закарян © URA.RU Житель Мегиона перевел мошенникам в общей сложности около 140 тысяч рублей при попытке купить онлайн билет на концерт стендап-комика. Сначала мужчина оплатил на фишинговом сайте стоимость билета, а потом перевел на счета аферистов еще 135 тысяч рублей, чтобы вернуть списанные деньги. Об этом пресс-служба УМВД Югры сообщила в официальном telegram-канале ведомства. «Накануне вечером 22-летний житель Мегиона решил посетить выступление известного стендап-комика, но онлайн площадку для покупки билетов выбрал неподходящую. Не перепроверив ресурс, он ввел полные реквизиты банковской карты на фишинговом сайте, в результате произошло списание на сумму 2500 рублей», — сообщили в telegram-канале полиции ХМАО. Мужчина получил сообщение об ошибке чека и связался со службой поддержки сайта. Там оператор сообщил, что для возврата средств за билет необходимо перейти по ссылке и вновь ввести реквизиты банковской карты. Мегионец последовал инструкции, однако списанные средства так и не вернулись на его счет. Всю ночь потерпевший связывался с «службой поддержки» сайта и пытался отменить предыдущие операции, в следствие чего перевел на неизвестные счета 45 тысяч рублей личных сбережений и 90 тысяч рублей кредитных средств. Утром югорчанин обратился в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Мегиона перевел мошенникам в общей сложности около 140 тысяч рублей при попытке купить онлайн билет на концерт стендап-комика. Сначала мужчина оплатил на фишинговом сайте стоимость билета, а потом перевел на счета аферистов еще 135 тысяч рублей, чтобы вернуть списанные деньги. Об этом пресс-служба УМВД Югры сообщила в официальном telegram-канале ведомства. «Накануне вечером 22-летний житель Мегиона решил посетить выступление известного стендап-комика, но онлайн площадку для покупки билетов выбрал неподходящую. Не перепроверив ресурс, он ввел полные реквизиты банковской карты на фишинговом сайте, в результате произошло списание на сумму 2500 рублей», — сообщили в telegram-канале полиции ХМАО. Мужчина получил сообщение об ошибке чека и связался со службой поддержки сайта. Там оператор сообщил, что для возврата средств за билет необходимо перейти по ссылке и вновь ввести реквизиты банковской карты. Мегионец последовал инструкции, однако списанные средства так и не вернулись на его счет. Всю ночь потерпевший связывался с «службой поддержки» сайта и пытался отменить предыдущие операции, в следствие чего перевел на неизвестные счета 45 тысяч рублей личных сбережений и 90 тысяч рублей кредитных средств. Утром югорчанин обратился в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.