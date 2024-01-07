07 января 2024
06 января 2024

Жители тюменского села остались без автобусного сообщения

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусное депо. Курган, автобусы, автобусное депо
Тюменцы не могут покинуть Бердюжье из-за того, что автобусы не выходят на рейс Фото:

Тюменцы не могут уехать из села Бердюжье в областной центр из-за смены перевозчика. Информацию разместил паблик ЧС Тюмень.

«С нового 2024 года сменился на автостанции перевозчик, выиграл тендер, т. к отказался от бюджетных средств. Раньше автобусы выходили на рейс Бердюжье -Тюмень, Бердюжье -Ишим, Бердюжье-Армизон со 2 января. Сегодня вечер 7 января, а автобусы не ходят. Люди приходят на автостанцию, а им отвечают «информации нет!», — пишут в сообществе.

Агентство направило запрос в правительство Тюменской области. Ответ на него ожидается. Двумя месяцами ранее в Бердюжском районе сменился глава. Руководителем был избран Александр Хуснулин.

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Тюменцы не могут уехать из села Бердюжье в областной центр из-за смены перевозчика. Информацию разместил паблик ЧС Тюмень. «С нового 2024 года сменился на автостанции перевозчик, выиграл тендер, т. к отказался от бюджетных средств. Раньше автобусы выходили на рейс Бердюжье -Тюмень, Бердюжье -Ишим, Бердюжье-Армизон со 2 января. Сегодня вечер 7 января, а автобусы не ходят. Люди приходят на автостанцию, а им отвечают «информации нет!», — пишут в сообществе. Агентство направило запрос в правительство Тюменской области. Ответ на него ожидается. Двумя месяцами ранее в Бердюжском районе сменился глава. Руководителем был избран Александр Хуснулин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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