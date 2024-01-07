Жители тюменского села остались без автобусного сообщения

Тюменцы не могут уехать из села Бердюжье в областной центр из-за смены перевозчика. Информацию разместил паблик ЧС Тюмень.
«С нового 2024 года сменился на автостанции перевозчик, выиграл тендер, т. к отказался от бюджетных средств. Раньше автобусы выходили на рейс Бердюжье -Тюмень, Бердюжье -Ишим, Бердюжье-Армизон со 2 января. Сегодня вечер 7 января, а автобусы не ходят. Люди приходят на автостанцию, а им отвечают «информации нет!», — пишут в сообществе.
Агентство направило запрос в правительство Тюменской области. Ответ на него ожидается. Двумя месяцами ранее в Бердюжском районе сменился глава. Руководителем был избран Александр Хуснулин.
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