07 января 2024
06 января 2024

Мужчины из ЯНАО чаще женщин совершали безрассудные поступки в 2023 году

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчины из ЯНАО чаще женщин совершали авантюрные поступки в 2023 году Фото:

По итогам 2023 года мужчины, живущие в Ямало-Ненецком автономном округе, на 14% чаще женщин совершали необдуманные поступки. Ямальцы считают безрассудством свои решения, касающиеся спонтанных покупок, путешествий, ремонта, а также начала романтических отношений. Такую статистику агентству URA.RU предоставили эксперты онлайн-платформы SuperJob.

«Только 27% жителей ЯНАО в 2023 году не совершали безрассудных поступков. За спонтанные и необдуманные покупки ругают себя 10%. 8% опрошенных своей главной авантюрой года считают вступление в отношения. Еще 6% — ремонт. 5% удивляются своему же решению отправиться в путешествие. <…> Безрассудных поступков в 2023 году женщинам удавалось избегать чаще, чем мужчинам: 34% против 20% соответственно», — такие данные привели специалисты онлайн-платформы.

Также в перечень необдуманных поступков ямальцы относят халатное отношение к здоровью, превышение скорости на дороге, оформление кредита и чрезмерное доверие к людям. Кроме того, для 2% жителей округа безрассудством оказалось решение о переезде.

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По итогам 2023 года мужчины, живущие в Ямало-Ненецком автономном округе, на 14% чаще женщин совершали необдуманные поступки. Ямальцы считают безрассудством свои решения, касающиеся спонтанных покупок, путешествий, ремонта, а также начала романтических отношений. Такую статистику агентству URA.RU предоставили эксперты онлайн-платформы SuperJob. «Только 27% жителей ЯНАО в 2023 году не совершали безрассудных поступков. За спонтанные и необдуманные покупки ругают себя 10%. 8% опрошенных своей главной авантюрой года считают вступление в отношения. Еще 6% — ремонт. 5% удивляются своему же решению отправиться в путешествие. <…> Безрассудных поступков в 2023 году женщинам удавалось избегать чаще, чем мужчинам: 34% против 20% соответственно», — такие данные привели специалисты онлайн-платформы. Также в перечень необдуманных поступков ямальцы относят халатное отношение к здоровью, превышение скорости на дороге, оформление кредита и чрезмерное доверие к людям. Кроме того, для 2% жителей округа безрассудством оказалось решение о переезде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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