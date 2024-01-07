07 января 2024

Тюменец, стрелявший в упор в человека на парковке, раскаялся

© Служба новостей «URA.RU»
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Стрелявший в автомобилиста тюменец при своих детях признал вину Фото:

Тюменец, который частично лишил зрения Максима Алиева выстрелом из травматического пистолета, признал вину и раскаялся. Об этом свидетельствует информация от адвоката Алиева. Документ находится в распоряжении URA.RU.

«В настоящий момент у меня складывается впечатление, что, возможно, я совершил незаконные действия, так как, получается, стрелял в человека. Если в моих действиях имеется состав преступления, готов содействовать расследованию. Раскаиваюсь в содеянном и переживаю за того человека», — цитирует явку с повинной адвокат Алиева.

Согласно документу, обвиняемый утверждает, что хотел пресечь агрессивное поведение Алиева. Спор возник из-за парковочного места. Свое поведение обвиняемый объясняет злостью и вспыльчивостью.

Адвокат Алиева утверждает, что стрелявший сам спровоцировал конфликт. «То, что обвиняемый якобы не целился и думал, что попал куда-то в машину не соответствует действительности, учитывая, что находился практически в упор к потерпевшему, а также жена находилась на линии выстрела. Говорить о случайности выстрела, а также какой-либо опасности для семьи обвиняемого также неуместно», — сообщает адвокат.

Конфликт между тюменцами произошел 30 июня 2023 года. URA.RU сообщало о том, как тюменец открыл огонь на парковке при своих несовершеннолетних детях. Уголовное дело расследовалось органами полиции и поступило в следственное управление СК РФ по Тюменской области.

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Тюменец, который частично лишил зрения Максима Алиева выстрелом из травматического пистолета, признал вину и раскаялся. Об этом свидетельствует информация от адвоката Алиева. Документ находится в распоряжении URA.RU. «В настоящий момент у меня складывается впечатление, что, возможно, я совершил незаконные действия, так как, получается, стрелял в человека. Если в моих действиях имеется состав преступления, готов содействовать расследованию. Раскаиваюсь в содеянном и переживаю за того человека», — цитирует явку с повинной адвокат Алиева. Согласно документу, обвиняемый утверждает, что хотел пресечь агрессивное поведение Алиева. Спор возник из-за парковочного места. Свое поведение обвиняемый объясняет злостью и вспыльчивостью. Адвокат Алиева утверждает, что стрелявший сам спровоцировал конфликт. «То, что обвиняемый якобы не целился и думал, что попал куда-то в машину не соответствует действительности, учитывая, что находился практически в упор к потерпевшему, а также жена находилась на линии выстрела. Говорить о случайности выстрела, а также какой-либо опасности для семьи обвиняемого также неуместно», — сообщает адвокат. Конфликт между тюменцами произошел 30 июня 2023 года. URA.RU сообщало о том, как тюменец открыл огонь на парковке при своих несовершеннолетних детях. Уголовное дело расследовалось органами полиции и поступило в следственное управление СК РФ по Тюменской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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