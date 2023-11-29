Тюменец при детях открыл огонь по мужчине из-за места на парковке

30 ноября 2023 в 14:38 Размер текста - 17 +

В результате стрельбы потерпевший лишился глаза Фото: Владимир Андреев © URA.RU Конфликт между двумя жителями Тюмени из-за парковочного места закончился стрельбой из травматического пистолета. Об этом URA.RU рассказал Максим Алиев, который в результате указанного инцидента лишился глаза. Он добавил, что его оппонент открыл огонь в присутствии собственных детей. «30 июня я находился на парковке возле собственного дома. Хотел развернуться, использовав для этого парковочное место для инвалидов как „карман“, но прямо передо мной туда резко завернула другая машина, из которой выбежал мужчина начал агрессивно себя вести и что-то кричать в мой адрес. Им оказался Дмитрий И. Я хотел спросить у него, в чем дело. Но как только попытался выйти из автомобиля, он выстрелил мне в глаз из травматического пистолета. Это все произошло в присутствии его несовершеннолетних детей», — пояснил Алиев в беседе с агентством. В результате стрельбы мужчине выбило глаз и он частично лишился зрения. Потерпевший обратился в полицию. «За пять месяцев, которые прошли с момента стрельбы, расследование уголовного дела не сдвинулось с места. Дмитрий И. находится на свободе, под подпиской о невыезде. У него даже статус не обвиняемый, а подозреваемый. В полиции мне ничем не помогли. После моей жалобы в прокуратуру материалы были переданы в СО по Ленинскому округу Тюмени СУ СК РФ по Тюменской области. Меня пугает, что человек на ровном месте лишил меня глаза, и не понес за это никакого наказания», — отметил собеседник URA.RU. В пресс-службу регионального управления Следственного комитета по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Конфликт между двумя жителями Тюмени из-за парковочного места закончился стрельбой из травматического пистолета. Об этом URA.RU рассказал Максим Алиев, который в результате указанного инцидента лишился глаза. Он добавил, что его оппонент открыл огонь в присутствии собственных детей. «30 июня я находился на парковке возле собственного дома. Хотел развернуться, использовав для этого парковочное место для инвалидов как „карман“, но прямо передо мной туда резко завернула другая машина, из которой выбежал мужчина начал агрессивно себя вести и что-то кричать в мой адрес. Им оказался Дмитрий И. Я хотел спросить у него, в чем дело. Но как только попытался выйти из автомобиля, он выстрелил мне в глаз из травматического пистолета. Это все произошло в присутствии его несовершеннолетних детей», — пояснил Алиев в беседе с агентством. В результате стрельбы мужчине выбило глаз и он частично лишился зрения. Потерпевший обратился в полицию. «За пять месяцев, которые прошли с момента стрельбы, расследование уголовного дела не сдвинулось с места. Дмитрий И. находится на свободе, под подпиской о невыезде. У него даже статус не обвиняемый, а подозреваемый. В полиции мне ничем не помогли. После моей жалобы в прокуратуру материалы были переданы в СО по Ленинскому округу Тюмени СУ СК РФ по Тюменской области. Меня пугает, что человек на ровном месте лишил меня глаза, и не понес за это никакого наказания», — отметил собеседник URA.RU. В пресс-службу регионального управления Следственного комитета по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.