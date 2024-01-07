В Перми спустя год вернули в суд дело об обмане дольщиков на 1,8 млрд рублей

08 января 2024 в 14:40 Размер текста - 17 +

В Перми продолжится суд на руководителями «Камской долины» Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Индустриальном районном суде 11 января продолжат рассматривать уголовное дело в отношении совладельцев строительной компании «Камская долина» Андрея Гладикова и Алевтины Романовой. С момента последнего заседания по делу прошло больше года. «9 ноября 2022 года судья Сергей Замышляев вернул материалы обвинительного заключения в прокуратуру. Об этом ходатайствовала адвокат Романовой Оксана Демина, поскольку, по ее мнению, ее подзащитная, находившаяся на тот момент в колонии, не была надлежащим образом ознакомлена с делом. Повторно дело поступило на рассмотрении в суд только спустя 12 месяцев, 24 ноября 2023 года», — говорится на сайте properm.ru Следующее заседание назначено на 11 января. Романова и Гладиков обвиняются по статье злоупотребление полномочиями. Прокуратура считает, что деньги и векселя, внесенные пайщиками и дольщиками руководители «Камской долины» использовали не по назначению, что привело к тому, что дома не были введены в эксплуатацию. 636 граждан так и не получили свои квартиры. Ущерб составил свыше 1,8 млрд рублей. «Камская долина» была одной из старейших фирм-застройщиков города. Ранее URA.RU писало о том, что в Перми ликвидировали эту строительную компанию.

В Индустриальном районном суде 11 января продолжат рассматривать уголовное дело в отношении совладельцев строительной компании «Камская долина» Андрея Гладикова и Алевтины Романовой. С момента последнего заседания по делу прошло больше года. «9 ноября 2022 года судья Сергей Замышляев вернул материалы обвинительного заключения в прокуратуру. Об этом ходатайствовала адвокат Романовой Оксана Демина, поскольку, по ее мнению, ее подзащитная, находившаяся на тот момент в колонии, не была надлежащим образом ознакомлена с делом. Повторно дело поступило на рассмотрении в суд только спустя 12 месяцев, 24 ноября 2023 года», — говорится на сайте properm.ru Следующее заседание назначено на 11 января. Романова и Гладиков обвиняются по статье злоупотребление полномочиями. Прокуратура считает, что деньги и векселя, внесенные пайщиками и дольщиками руководители «Камской долины» использовали не по назначению, что привело к тому, что дома не были введены в эксплуатацию. 636 граждан так и не получили свои квартиры. Ущерб составил свыше 1,8 млрд рублей. «Камская долина» была одной из старейших фирм-застройщиков города. Ранее URA.RU писало о том, что в Перми ликвидировали эту строительную компанию.