ФСБ прокомментировала взрыв на ЖД-путях под Нижним Тагилом

Представители ФСБ устраняют последствия взрыва, произошедшего на железнодорожных путях под Нижним Тагилом (Свердловская область). Об этом сообщили в telegram-канале «Антитеррор Урал», которое уведет УФСБ России по Свердловской области.
«По данным оперативных служб, около 16:30 (14:30 мск) на железнодорожных путях вблизи станции Сан-Донато под Нижним Тагилом произошел хлопок. На место прибыли представители оперативных служб», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства.
Уточняется, что в результате инцидента в районе станции Сан-Донато железнодорожные вагоны не повреждены, сходов полотна не зафиксировано. Ведомство проводит комплекс мер по обеспечению безопасности на месте происшествия.
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