07 января 2024

ФСБ прокомментировала взрыв на ЖД-путях под Нижним Тагилом

В ФСБ заявили, что пути и вагоны не пострадали из-за взрыва под Нижним Тагилом
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Пушкинские чтения у Храма на крови. Екатеринбург, фсб, шеврон, федеральная служба безопасности
В ФСБ сообщили, что в результате взрыва вагоны и пути не пострадали Фото:
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В Нижнем Тагиле произошел взрыв на железнодорожных путях

Представители ФСБ устраняют последствия взрыва, произошедшего на железнодорожных путях под Нижним Тагилом (Свердловская область). Об этом сообщили в telegram-канале «Антитеррор Урал», которое уведет УФСБ России по Свердловской области.

«По данным оперативных служб, около 16:30 (14:30 мск) на железнодорожных путях вблизи станции Сан-Донато под Нижним Тагилом произошел хлопок. На место прибыли представители оперативных служб», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что в результате инцидента в районе станции Сан-Донато железнодорожные вагоны не повреждены, сходов полотна не зафиксировано. Ведомство проводит комплекс мер по обеспечению безопасности на месте происшествия.

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Представители ФСБ устраняют последствия взрыва, произошедшего на железнодорожных путях под Нижним Тагилом (Свердловская область). Об этом сообщили в telegram-канале «Антитеррор Урал», которое уведет УФСБ России по Свердловской области. «По данным оперативных служб, около 16:30 (14:30 мск) на железнодорожных путях вблизи станции Сан-Донато под Нижним Тагилом произошел хлопок. На место прибыли представители оперативных служб», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства. Уточняется, что в результате инцидента в районе станции Сан-Донато железнодорожные вагоны не повреждены, сходов полотна не зафиксировано. Ведомство проводит комплекс мер по обеспечению безопасности на месте происшествия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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