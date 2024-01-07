Челябинцам объяснили, почему водители мусоровозов делают фото и уезжают

Мусоровозы не могут забрать завалы мусора в Челябинске и вызывают другую технику

08 января 2024 в 18:48 Размер текста - 17 +

Очистить заваленную мусором контейнерную площадку может только спецтехника Фото: Илья Московец © URA.RU Жителям Челябинска объяснили, что водители мусоровозов не могут собрать в кузов горы мусора, которые накопились на некоторых контейнерных площадках, поэтому они делают фото и вызывают спецтехнику. Об этом сообщили в пресс-службе регоператора ЦКС. «Обращаем внимание на то, что обычные мусоровозы не могут вывозить мусорные навалы (такие машины могут собирать мусор только из контейнеров). Если вы видите, что мусоровоз подъехал к площадке со скопившимися возле баков отходами, и водитель коммунальной машины просто сделал фото, после чего уехал, — это нормальная ситуация», — пояснили в пресс-службе ЦКС. Фотография с адресом проблемного объекта отправляется в ЦКС. Регоператор направляет на место технику, которая может собрать отходы с земли — грейфер либо автопогрузчик с самосвалом. Ранее жители Челябинска пожаловались на завалы мусора на контейнерных площадках. С некоторых объектов отходы не вывозились с конца декабря.

Жителям Челябинска объяснили, что водители мусоровозов не могут собрать в кузов горы мусора, которые накопились на некоторых контейнерных площадках, поэтому они делают фото и вызывают спецтехнику. Об этом сообщили в пресс-службе регоператора ЦКС. «Обращаем внимание на то, что обычные мусоровозы не могут вывозить мусорные навалы (такие машины могут собирать мусор только из контейнеров). Если вы видите, что мусоровоз подъехал к площадке со скопившимися возле баков отходами, и водитель коммунальной машины просто сделал фото, после чего уехал, — это нормальная ситуация», — пояснили в пресс-службе ЦКС. Фотография с адресом проблемного объекта отправляется в ЦКС. Регоператор направляет на место технику, которая может собрать отходы с земли — грейфер либо автопогрузчик с самосвалом. Ранее жители Челябинска пожаловались на завалы мусора на контейнерных площадках. С некоторых объектов отходы не вывозились с конца декабря.