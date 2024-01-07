07 января 2024

Челябинцам объяснили, почему водители мусоровозов делают фото и уезжают

Мусоровозы не могут забрать завалы мусора в Челябинске и вызывают другую технику
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, мусор, зима, мусоровоз, тбо, цкс
Очистить заваленную мусором контейнерную площадку может только спецтехника Фото:

Жителям Челябинска объяснили, что водители мусоровозов не могут собрать в кузов горы мусора, которые накопились на некоторых контейнерных площадках, поэтому они делают фото и вызывают спецтехнику. Об этом сообщили в пресс-службе регоператора ЦКС.

«Обращаем внимание на то, что обычные мусоровозы не могут вывозить мусорные навалы (такие машины могут собирать мусор только из контейнеров). Если вы видите, что мусоровоз подъехал к площадке со скопившимися возле баков отходами, и водитель коммунальной машины просто сделал фото, после чего уехал, — это нормальная ситуация», — пояснили в пресс-службе ЦКС.

Фотография с адресом проблемного объекта отправляется в ЦКС. Регоператор направляет на место технику, которая может собрать отходы с земли — грейфер либо автопогрузчик с самосвалом. Ранее жители Челябинска пожаловались на завалы мусора на контейнерных площадках. С некоторых объектов отходы не вывозились с конца декабря.

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Жителям Челябинска объяснили, что водители мусоровозов не могут собрать в кузов горы мусора, которые накопились на некоторых контейнерных площадках, поэтому они делают фото и вызывают спецтехнику. Об этом сообщили в пресс-службе регоператора ЦКС. «Обращаем внимание на то, что обычные мусоровозы не могут вывозить мусорные навалы (такие машины могут собирать мусор только из контейнеров). Если вы видите, что мусоровоз подъехал к площадке со скопившимися возле баков отходами, и водитель коммунальной машины просто сделал фото, после чего уехал, — это нормальная ситуация», — пояснили в пресс-службе ЦКС. Фотография с адресом проблемного объекта отправляется в ЦКС. Регоператор направляет на место технику, которая может собрать отходы с земли — грейфер либо автопогрузчик с самосвалом. Ранее жители Челябинска пожаловались на завалы мусора на контейнерных площадках. С некоторых объектов отходы не вывозились с конца декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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