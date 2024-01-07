Челябинцам объяснили, почему водители мусоровозов делают фото и уезжают

Жителям Челябинска объяснили, что водители мусоровозов не могут собрать в кузов горы мусора, которые накопились на некоторых контейнерных площадках, поэтому они делают фото и вызывают спецтехнику. Об этом сообщили в пресс-службе регоператора ЦКС.
«Обращаем внимание на то, что обычные мусоровозы не могут вывозить мусорные навалы (такие машины могут собирать мусор только из контейнеров). Если вы видите, что мусоровоз подъехал к площадке со скопившимися возле баков отходами, и водитель коммунальной машины просто сделал фото, после чего уехал, — это нормальная ситуация», — пояснили в пресс-службе ЦКС.
Фотография с адресом проблемного объекта отправляется в ЦКС. Регоператор направляет на место технику, которая может собрать отходы с земли — грейфер либо автопогрузчик с самосвалом. Ранее жители Челябинска пожаловались на завалы мусора на контейнерных площадках. С некоторых объектов отходы не вывозились с конца декабря.
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