Количество машин, попавших в ДТП на трассе М-11, выросло до 50. Видео

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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, проверка, спасатели мчс, дтп, огонь, авария
В ДТП на М-11 погибли четыре человека Фото:

В результате ДТП на трассе М-11 (Новгородский район) пострадали 50 машин, ранее сообщалось о 30 автомобилях. Об этом сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

«На М-11 („Нева“) произошло массовое столкновение с участием около 50 автомобилей. Есть погибшие. <…> На данном участке аварии будет развернут пункт обогрева, пассажиров обеспечат горячим чаем, бутербродами», — написал Андрей Никитин в своем telegram-канале.

На данный момент движение в сторону Москвы перекрыто. Водители могут отправиться в столицу через 545 километр М-11, где есть ответвление на трассу М-10.

Следственный комитет уже пообещал проверить состояние М-11, где погибли четыре человека, сообщает RT. Отмечается, что на скоростной трассе выявлено оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (238 статья УК РФ). По предварительным данным, ДТП произошло из-за выпавшего снега, который не успели убрать, передает телеканал 360.

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В результате ДТП на трассе М-11 (Новгородский район) пострадали 50 машин, ранее сообщалось о 30 автомобилях. Об этом сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин. «На М-11 („Нева“) произошло массовое столкновение с участием около 50 автомобилей. Есть погибшие. <…> На данном участке аварии будет развернут пункт обогрева, пассажиров обеспечат горячим чаем, бутербродами», — написал Андрей Никитин в своем telegram-канале. На данный момент движение в сторону Москвы перекрыто. Водители могут отправиться в столицу через 545 километр М-11, где есть ответвление на трассу М-10. Следственный комитет уже пообещал проверить состояние М-11, где погибли четыре человека, сообщает RT. Отмечается, что на скоростной трассе выявлено оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (238 статья УК РФ). По предварительным данным, ДТП произошло из-за выпавшего снега, который не успели убрать, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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