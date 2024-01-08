В результате ДТП на трассе М-11 (Новгородский район) пострадали 50 машин, ранее сообщалось о 30 автомобилях. Об этом сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
«На М-11 („Нева“) произошло массовое столкновение с участием около 50 автомобилей. Есть погибшие. <…> На данном участке аварии будет развернут пункт обогрева, пассажиров обеспечат горячим чаем, бутербродами», — написал Андрей Никитин в своем
На данный момент движение в сторону Москвы перекрыто. Водители могут отправиться в столицу через 545 километр М-11, где есть ответвление на трассу М-10.
Следственный комитет уже пообещал проверить состояние М-11, где погибли четыре человека, сообщает RT. Отмечается, что на скоростной трассе выявлено оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (238 статья УК РФ). По предварительным данным, ДТП произошло из-за выпавшего снега, который не успели убрать, передает телеканал 360.
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