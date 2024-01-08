Силовики ищут трех подозреваемых во взрыве на жд-путях под Нижним Тагилом

© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейские проработают на месте, вероятно, до утра (фото корреспондента с места)
Полицейские проработают на месте, вероятно, до утра (фото корреспондента с места) Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле произошел взрыв на железнодорожных путях

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают трех мужчин, которые могут иметь отношение ко взрыву на жд-путях под Нижним Тагилом. Об этом URA.RU рассказал житель дома по улице Ярославской.

Его и соседей силовики опросили трижды. «Спрашивали, не видели ли двух мужчин в черном и одного в камуфляжке», — вспомнил собеседник. Взрыва (или, как говорят власти, «хлопка») он не слышал. А другой житель дома слышал. «Был звук как от разрыва трубы», — поделился он с корреспондентом.

Как писало URA.RU, ЧП произошло около 16:30 вблизи станции Сан-Донато. Взрывчатка, по данным агентства, была прикреплена к цистерне грузового поезда, которая вышла с нефтебазы. Власти заявили, что пострадавших нет, инфраструктура не повреждена. На место выехали саперы, полицейские и группа следователей. Из-за происшествия на три часа было ограничено движение поездов в эжтом районе.

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Сотрудники правоохранительных органов разыскивают трех мужчин, которые могут иметь отношение ко взрыву на жд-путях под Нижним Тагилом. Об этом URA.RU рассказал житель дома по улице Ярославской. Его и соседей силовики опросили трижды. «Спрашивали, не видели ли двух мужчин в черном и одного в камуфляжке», — вспомнил собеседник. Взрыва (или, как говорят власти, «хлопка») он не слышал. А другой житель дома слышал. «Был звук как от разрыва трубы», — поделился он с корреспондентом. Как писало URA.RU, ЧП произошло около 16:30 вблизи станции Сан-Донато. Взрывчатка, по данным агентства, была прикреплена к цистерне грузового поезда, которая вышла с нефтебазы. Власти заявили, что пострадавших нет, инфраструктура не повреждена. На место выехали саперы, полицейские и группа следователей. Из-за происшествия на три часа было ограничено движение поездов в эжтом районе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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