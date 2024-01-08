Силовики ищут трех подозреваемых во взрыве на жд-путях под Нижним Тагилом

08 января 2024 в 23:14 Размер текста - 17 +

Полицейские проработают на месте, вероятно, до утра (фото корреспондента с места) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле произошел взрыв на железнодорожных путях Сотрудники правоохранительных органов разыскивают трех мужчин, которые могут иметь отношение ко взрыву на жд-путях под Нижним Тагилом. Об этом URA.RU рассказал житель дома по улице Ярославской. Его и соседей силовики опросили трижды. «Спрашивали, не видели ли двух мужчин в черном и одного в камуфляжке», — вспомнил собеседник. Взрыва (или, как говорят власти, «хлопка») он не слышал. А другой житель дома слышал. «Был звук как от разрыва трубы», — поделился он с корреспондентом. Как писало URA.RU, ЧП произошло около 16:30 вблизи станции Сан-Донато. Взрывчатка, по данным агентства, была прикреплена к цистерне грузового поезда, которая вышла с нефтебазы. Власти заявили, что пострадавших нет, инфраструктура не повреждена. На место выехали саперы, полицейские и группа следователей. Из-за происшествия на три часа было ограничено движение поездов в эжтом районе.

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают трех мужчин, которые могут иметь отношение ко взрыву на жд-путях под Нижним Тагилом. Об этом URA.RU рассказал житель дома по улице Ярославской. Его и соседей силовики опросили трижды. «Спрашивали, не видели ли двух мужчин в черном и одного в камуфляжке», — вспомнил собеседник. Взрыва (или, как говорят власти, «хлопка») он не слышал. А другой житель дома слышал. «Был звук как от разрыва трубы», — поделился он с корреспондентом. Как писало URA.RU, ЧП произошло около 16:30 вблизи станции Сан-Донато. Взрывчатка, по данным агентства, была прикреплена к цистерне грузового поезда, которая вышла с нефтебазы. Власти заявили, что пострадавших нет, инфраструктура не повреждена. На место выехали саперы, полицейские и группа следователей. Из-за происшествия на три часа было ограничено движение поездов в эжтом районе.