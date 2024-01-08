08 января 2024

HS: Финляндия отказалась открывать границу с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, кпп, граница, пограничная зона, пограничники, досмотр автомобиля, граница казахстана
С 15 декабря 2023 года Финляндия закрыла КПП на границе с РФ Фото:

Кабинет министров Финляндии, скорее всего, не откроет контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией. Об этом сообщили источники.

«Позиция правительства не изменилась: оно хочет держать границу закрытой при условии, что будут найдены юридические основания для такого решения», — рассказали журналисты Helsingin Sanomat со ссылкой на источники. На этой неделе Кабинет министров Финляндии должен принять решение о работе КПП на границе с РФ.

Правительство Финляндии решило закрыть все КПП с 15 декабря, передает «Царьград». Причиной ограничений стал неконтролируемый наплыв мигрантов. Теперь пересечь границу они могут только через морские пути или воздушное пространство.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Кабинет министров Финляндии, скорее всего, не откроет контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией. Об этом сообщили источники. «Позиция правительства не изменилась: оно хочет держать границу закрытой при условии, что будут найдены юридические основания для такого решения», — рассказали журналисты Helsingin Sanomat со ссылкой на источники. На этой неделе Кабинет министров Финляндии должен принять решение о работе КПП на границе с РФ. Правительство Финляндии решило закрыть все КПП с 15 декабря, передает «Царьград». Причиной ограничений стал неконтролируемый наплыв мигрантов. Теперь пересечь границу они могут только через морские пути или воздушное пространство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...