HS: Финляндия отказалась открывать границу с Россией

Кабинет министров Финляндии, скорее всего, не откроет контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией. Об этом сообщили источники.
«Позиция правительства не изменилась: оно хочет держать границу закрытой при условии, что будут найдены юридические основания для такого решения», — рассказали журналисты Helsingin Sanomat со ссылкой на источники. На этой неделе Кабинет министров Финляндии должен принять решение о работе КПП на границе с РФ.
Правительство Финляндии решило закрыть все КПП с 15 декабря, передает «Царьград». Причиной ограничений стал неконтролируемый наплыв мигрантов. Теперь пересечь границу они могут только через морские пути или воздушное пространство.
Кабинет министров Финляндии, скорее всего, не откроет контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией. Об этом сообщили источники. «Позиция правительства не изменилась: оно хочет держать границу закрытой при условии, что будут найдены юридические основания для такого решения», — рассказали журналисты Helsingin Sanomat со ссылкой на источники. На этой неделе Кабинет министров Финляндии должен принять решение о работе КПП на границе с РФ. Правительство Финляндии решило закрыть все КПП с 15 декабря, передает «Царьград». Причиной ограничений стал неконтролируемый наплыв мигрантов. Теперь пересечь границу они могут только через морские пути или воздушное пространство.