МО РФ: ВСУ обстреляли Белгородскую область 10 чешскими ракетами

Киевский режим снова пытался атаковать Белгородскую область
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали территорию России со стороны Белгородской области ракетами реактивной системы RM-70 Vampire. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО 10 реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью. Около 21:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы RM-70 Vampire по объектам на территории РФ», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Реактивный ракеты залпового огня RM-70 Vampire принадлежат Чехии.
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