08 января 2024

МО РФ: ВСУ обстреляли Белгородскую область 10 чешскими ракетами

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Вооруженные силы Украины. stock, ракета, всу,  stock
Киевский режим снова пытался атаковать Белгородскую область Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали территорию России со стороны Белгородской области ракетами реактивной системы RM-70 Vampire. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО 10 реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью. Около 21:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы RM-70 Vampire по объектам на территории РФ», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Реактивный ракеты залпового огня RM-70 Vampire принадлежат Чехии.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали территорию России со стороны Белгородской области ракетами реактивной системы RM-70 Vampire. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ. «Дежурными средствами ПВО 10 реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью. Около 21:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы RM-70 Vampire по объектам на территории РФ», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Реактивный ракеты залпового огня RM-70 Vampire принадлежат Чехии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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