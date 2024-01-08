08 января 2024
07 января 2024

Шадринцы пожаловались на нашествие мышей в многоквартирном доме

© Служба новостей «URA.RU»
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Крыса. Символ 2020 года. Челябинск, домашнее животное, мышь, крыса, символ 2020 года
В Шадринске грызуны атаковали многоквартирный дом Фото:

В Шадринске (Курганская область) жители пятиэтажки на улице Пролетарской страдают от нашествия грызунов. Об этом горожане написали в жалобе на портале «Обратись».

«В Шадринске на улице Пролетарской, 43 мыши скребутся в квартирах с первого по пятый этаж и не дают спокойно жить. Примите меры», — говорится в обращении.

Представители мэрии сообщили в ответе, что управляющая компания уже предпринимает необходимые меры по борьбе с грызунами. Представители управления Роспотребнадзора по Курганской области также подчеркнули в ответе, что если управляющая компания будет в дальнейшем бездействовать в борьбе с мышами, то жильцы могут обратиться к ним с заявлением.

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В Шадринске (Курганская область) жители пятиэтажки на улице Пролетарской страдают от нашествия грызунов. Об этом горожане написали в жалобе на портале «Обратись». «В Шадринске на улице Пролетарской, 43 мыши скребутся в квартирах с первого по пятый этаж и не дают спокойно жить. Примите меры», — говорится в обращении. Представители мэрии сообщили в ответе, что управляющая компания уже предпринимает необходимые меры по борьбе с грызунами. Представители управления Роспотребнадзора по Курганской области также подчеркнули в ответе, что если управляющая компания будет в дальнейшем бездействовать в борьбе с мышами, то жильцы могут обратиться к ним с заявлением.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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