Шадринцы пожаловались на нашествие мышей в многоквартирном доме

09 января 2024 в 01:12 Размер текста - 17 +

В Шадринске грызуны атаковали многоквартирный дом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Шадринске (Курганская область) жители пятиэтажки на улице Пролетарской страдают от нашествия грызунов. Об этом горожане написали в жалобе на портале «Обратись». «В Шадринске на улице Пролетарской, 43 мыши скребутся в квартирах с первого по пятый этаж и не дают спокойно жить. Примите меры», — говорится в обращении. Представители мэрии сообщили в ответе, что управляющая компания уже предпринимает необходимые меры по борьбе с грызунами. Представители управления Роспотребнадзора по Курганской области также подчеркнули в ответе, что если управляющая компания будет в дальнейшем бездействовать в борьбе с мышами, то жильцы могут обратиться к ним с заявлением.

В Шадринске (Курганская область) жители пятиэтажки на улице Пролетарской страдают от нашествия грызунов. Об этом горожане написали в жалобе на портале «Обратись». «В Шадринске на улице Пролетарской, 43 мыши скребутся в квартирах с первого по пятый этаж и не дают спокойно жить. Примите меры», — говорится в обращении. Представители мэрии сообщили в ответе, что управляющая компания уже предпринимает необходимые меры по борьбе с грызунами. Представители управления Роспотребнадзора по Курганской области также подчеркнули в ответе, что если управляющая компания будет в дальнейшем бездействовать в борьбе с мышами, то жильцы могут обратиться к ним с заявлением.