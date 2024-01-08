Шадринцы пожаловались на нашествие мышей в многоквартирном доме

В Шадринске (Курганская область) жители пятиэтажки на улице Пролетарской страдают от нашествия грызунов. Об этом горожане написали в жалобе на портале «Обратись».
«В Шадринске на улице Пролетарской, 43 мыши скребутся в квартирах с первого по пятый этаж и не дают спокойно жить. Примите меры», — говорится в обращении.
Представители мэрии сообщили в ответе, что управляющая компания уже предпринимает необходимые меры по борьбе с грызунами. Представители управления Роспотребнадзора по Курганской области также подчеркнули в ответе, что если управляющая компания будет в дальнейшем бездействовать в борьбе с мышами, то жильцы могут обратиться к ним с заявлением.
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