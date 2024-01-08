Путин поручил восстановить отопление жителям Подмосковья и Херсонской области

Президент России Владимир Путин дал поручения главе МЧС Александру Куренков и компании «Россети» принять меры для обеспечения бесперебойным теплом и электроснабжением жителей Подмосковья и Херсонской области. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Глава государства дал поручения главе МЧС Александру Куренкову, с которым состоялась отдельная беседа, и компании „Россети“ продолжать принимать все возможные меры для обеспечения тепло- и энергоснабжения Подмосковья и Херсонской области», — отметил Песков. Также Путин по телефону заслушал доклад главы Херсонской области Владимира Сальдо о резком перепаде температур с плюса на минус, которые вызвали нарушение электроснабжения и обрыву электропроводов. Отдельно Путин выслушал губернатора Московской области Андрея Воробьева о положении дел в районах, где нарушено электро- и теплоснабжение.
3 января без отопления временно остались жители подмосковного ЖК «Большое Путилково». В ночь на 4 января сгорела трансформаторная подстанция, обслуживавшая потребителей в многоквартирных домах районов Северное и Южное Медведково, Бибирево и Отрадное. В Климовске из-за прорыва теплотрассы без тепла остались 173 многоквартирных дома, пишет НСН.
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