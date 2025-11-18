Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

В Салехарде обновят рынок «Дары Ямала» в начале 2026 года

18 ноября 2025 в 22:36
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Работы планируют завершить в конце января 2026 года

Работы планируют завершить в конце января 2026 года

Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

В Салехарде началась реконструкция второго этажа рынка «Дары Ямала». Об этом сообщил мэр города Алексей Титовский. Цель реконструкции — создать новое торговое пространство для местных производителей и площадку для проведения мероприятий.

«Планируется создать торговое пространство, где местные производители смогут представить сувениры, брендированную одежду и другие товары с местной айдентикой. Кроме того, появится пространство для проведения тематических мероприятий и мастер-классов», — отметил мэр в своем telegram-канале.

Сейчас на втором этаже рынка идут демонтажные работы. Подрядчик заказал необходимые отделочные материалы и готовится приступить к замене керамогранита, окон, дверей и потолочной системы. Завершить ремонтные работы планируют в конце января 2026 года.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал