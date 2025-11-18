В Салехарде обновят рынок «Дары Ямала» в начале 2026 года
Работы планируют завершить в конце января 2026 года
Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU
В Салехарде началась реконструкция второго этажа рынка «Дары Ямала». Об этом сообщил мэр города Алексей Титовский. Цель реконструкции — создать новое торговое пространство для местных производителей и площадку для проведения мероприятий.
«Планируется создать торговое пространство, где местные производители смогут представить сувениры, брендированную одежду и другие товары с местной айдентикой. Кроме того, появится пространство для проведения тематических мероприятий и мастер-классов», — отметил мэр в своем telegram-канале.
Сейчас на втором этаже рынка идут демонтажные работы. Подрядчик заказал необходимые отделочные материалы и готовится приступить к замене керамогранита, окон, дверей и потолочной системы. Завершить ремонтные работы планируют в конце января 2026 года.
