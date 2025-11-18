Логотип РИА URA.RU
Новый тренер челябинского «Трактора» признался о своих перспективах в команде

Рафаэль Рише: у меня нет планов ухода из команды
18 ноября 2025 в 22:35
Рише ответил на вопросы журналистов после матча "Трактора" с "Металлургом"

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Временно исполняющий обязанности главного тренера хоккейного клуба «Трактор» Рафаэль Рише заявил, что у него нет планов уходить из команды. Об этом он рассказал на пресс-конференции после матча челябинских хоккеистов с «Металлургом» из Магнитогорска. 

«У меня нет планов на уход из команды. Подобные решения по назначениям находятся вне моих компетенций. Но, повторюсь, у меня нет в планах покинуть команду „Трактор“», — заявил Рише.

Временно исполняющий обязанности тренера также ответил на вопрос журналистов о том, дал ли ему ушедший с поста Бенуа Гру какие-либо наказы или рекомендации. Рише отметил, что все было достаточно быстро, они успели обменяться парой SMS-сообщений. При этом Рише обозначил тактический вектор работы — больше играть в атаке.

Рафаэль Рише стал временно исполняющим обязанности главного тренера «Трактора» после ухода Бенуа Гру. На пресс-конференции тренер также обсудил с журналистами игру команды и обозначил направления для улучшения результатов.

Как сообщало URA.RU ранее, ХК «Трактор» на домашней арене провел первый матч без ушедшего в отставку канадского главного тренера Бенуа Гру. Несмотря на упорство и попытку камбэка, челябинцы проиграли со счетом 3:4.  

Материал из сюжета:

Челябинский ХК «Трактор» — сезон 2025/2026

