Новый тренер челябинского «Трактора» признался о своих перспективах в команде

Временно исполняющий обязанности главного тренера хоккейного клуба «Трактор» Рафаэль Рише заявил, что у него нет планов уходить из команды. Об этом он рассказал на пресс-конференции после матча челябинских хоккеистов с «Металлургом» из Магнитогорска.

«У меня нет планов на уход из команды. Подобные решения по назначениям находятся вне моих компетенций. Но, повторюсь, у меня нет в планах покинуть команду „Трактор“», — заявил Рише.

Временно исполняющий обязанности тренера также ответил на вопрос журналистов о том, дал ли ему ушедший с поста Бенуа Гру какие-либо наказы или рекомендации. Рише отметил, что все было достаточно быстро, они успели обменяться парой SMS-сообщений. При этом Рише обозначил тактический вектор работы — больше играть в атаке.

Рафаэль Рише стал временно исполняющим обязанности главного тренера «Трактора» после ухода Бенуа Гру. На пресс-конференции тренер также обсудил с журналистами игру команды и обозначил направления для улучшения результатов.