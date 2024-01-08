В мире Европа AFP: новым премьер-министром Франции станет Габриэль Атталь 09 января 2024 в 02:00 Размер текста - 17 + Во Франции будет новый премьер-министр Фото: Анна Майорова © URA.RU Новым премьер-министром Франции может стать Габриэль Атталь. Об этом сообщили источники в Елисейском дворце. «Миссия премьер-министра будет поручена Атталю», — пишет France-Presse (AFP), ссылаясь на свои источники. Ранее в отставку ушла премьер-министр Элизабет Борн. По данным издания, 34-летний Атталь станет самым молодым премьером в истории французской республики. Он родился 16 марта 1989 года пригороде Парижа — Кламар. Карьеру Атталь начал в Социалистической партии. В 2020 году он стал госсекретарем и официальным представителем правительства. Затем он был назначен министром-делегатом в министерство экономики. Атталь летом 2023 года возглавил министерство образования. Ранее Борн подала заявление об отставке президенту Франции Эммануэлю Макрону. Он его принял. Макрон поблагодарил Борн за службу на ответственной должности. Новым премьер-министром Франции может стать Габриэль Атталь. Об этом сообщили источники в Елисейском дворце. «Миссия премьер-министра будет поручена Атталю», — пишет France-Presse (AFP), ссылаясь на свои источники. Ранее в отставку ушла премьер-министр Элизабет Борн. По данным издания, 34-летний Атталь станет самым молодым премьером в истории французской республики. Он родился 16 марта 1989 года пригороде Парижа — Кламар. Карьеру Атталь начал в Социалистической партии. В 2020 году он стал госсекретарем и официальным представителем правительства. Затем он был назначен министром-делегатом в министерство экономики. Атталь летом 2023 года возглавил министерство образования. Ранее Борн подала заявление об отставке президенту Франции Эммануэлю Макрону. Он его принял. Макрон поблагодарил Борн за службу на ответственной должности. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям