08 января 2024

AFP: новым премьер-министром Франции станет Габриэль Атталь

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Акция протеста против повышения налога на бензин и дизельное топливо на Елисейских полях. Франция, Париж, париж, триумфальная арка, флаг франции, франция
Во Франции будет новый премьер-министр Фото:

Новым премьер-министром Франции может стать Габриэль Атталь. Об этом сообщили источники в Елисейском дворце.

«Миссия премьер-министра будет поручена Атталю», — пишет France-Presse (AFP), ссылаясь на свои источники. Ранее в отставку ушла премьер-министр Элизабет Борн.

По данным издания, 34-летний Атталь станет самым молодым премьером в истории французской республики. Он родился 16 марта 1989 года пригороде Парижа — Кламар. Карьеру Атталь начал в Социалистической партии. В 2020 году он стал госсекретарем и официальным представителем правительства. Затем он был назначен министром-делегатом в министерство экономики. Атталь летом 2023 года возглавил министерство образования.

Ранее Борн подала заявление об отставке президенту Франции Эммануэлю Макрону. Он его принял. Макрон поблагодарил Борн за службу на ответственной должности.

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Новым премьер-министром Франции может стать Габриэль Атталь. Об этом сообщили источники в Елисейском дворце. «Миссия премьер-министра будет поручена Атталю», — пишет France-Presse (AFP), ссылаясь на свои источники. Ранее в отставку ушла премьер-министр Элизабет Борн. По данным издания, 34-летний Атталь станет самым молодым премьером в истории французской республики. Он родился 16 марта 1989 года пригороде Парижа — Кламар. Карьеру Атталь начал в Социалистической партии. В 2020 году он стал госсекретарем и официальным представителем правительства. Затем он был назначен министром-делегатом в министерство экономики. Атталь летом 2023 года возглавил министерство образования. Ранее Борн подала заявление об отставке президенту Франции Эммануэлю Макрону. Он его принял. Макрон поблагодарил Борн за службу на ответственной должности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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