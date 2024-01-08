08 января 2024

ЕС потерял свыше полумиллиарда евро из-за санкций против РФ

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Разное. Москва, флаг евросоюза
В бундестаге заявили о потере 500 млн евро из-за санкций ЕС Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Санкции Евросоюза (ЕС) против России в основном воздействуют на экономики западных стран. Так страны Запада потеряли уже свыше полумиллиарда евро. Об этом заявил депутат парламента Германии Маттиас Моосдорф.

«Санкции затрагивают только Запад. В самой России они укрепляют менталитет „осажденной крепости“. Фактические издержки от санкций для ЕС уже, вероятно, превысили 500 млн евро», — сказал депутат «Известиям».

Он также отметил, что невозможно победить в открытом противостоянии с ядерной державой. По его словам, это смешно и, к тому же, с самого начала обречено на провал.

Экономика России растет быстрее европейской, даже несмотря на санкции, пишет «Национальная служба новостей». Отмечается, что промышленное производство в России выросло на 7,5%. К тому же, большинство россиян поддерживают позицию президента Владимира Путина относительно проведения спецоперации.

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Санкции Евросоюза (ЕС) против России в основном воздействуют на экономики западных стран. Так страны Запада потеряли уже свыше полумиллиарда евро. Об этом заявил депутат парламента Германии Маттиас Моосдорф. «Санкции затрагивают только Запад. В самой России они укрепляют менталитет „осажденной крепости“. Фактические издержки от санкций для ЕС уже, вероятно, превысили 500 млн евро», — сказал депутат «Известиям». Он также отметил, что невозможно победить в открытом противостоянии с ядерной державой. По его словам, это смешно и, к тому же, с самого начала обречено на провал. Экономика России растет быстрее европейской, даже несмотря на санкции, пишет «Национальная служба новостей». Отмечается, что промышленное производство в России выросло на 7,5%. К тому же, большинство россиян поддерживают позицию президента Владимира Путина относительно проведения спецоперации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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