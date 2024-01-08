ЕС потерял свыше полумиллиарда евро из-за санкций против РФ

Санкции Евросоюза (ЕС) против России в основном воздействуют на экономики западных стран. Так страны Запада потеряли уже свыше полумиллиарда евро. Об этом заявил депутат парламента Германии Маттиас Моосдорф.
«Санкции затрагивают только Запад. В самой России они укрепляют менталитет „осажденной крепости“. Фактические издержки от санкций для ЕС уже, вероятно, превысили 500 млн евро», — сказал депутат «Известиям».
Он также отметил, что невозможно победить в открытом противостоянии с ядерной державой. По его словам, это смешно и, к тому же, с самого начала обречено на провал.
Экономика России растет быстрее европейской, даже несмотря на санкции, пишет «Национальная служба новостей». Отмечается, что промышленное производство в России выросло на 7,5%. К тому же, большинство россиян поддерживают позицию президента Владимира Путина относительно проведения спецоперации.
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