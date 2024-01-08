ЕС потерял свыше полумиллиарда евро из-за санкций против РФ

09 января 2024 в 04:50 Размер текста - 17 +

В бундестаге заявили о потере 500 млн евро из-за санкций ЕС Фото: Алексей Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Санкции Евросоюза (ЕС) против России в основном воздействуют на экономики западных стран. Так страны Запада потеряли уже свыше полумиллиарда евро. Об этом заявил депутат парламента Германии Маттиас Моосдорф. «Санкции затрагивают только Запад. В самой России они укрепляют менталитет „осажденной крепости“. Фактические издержки от санкций для ЕС уже, вероятно, превысили 500 млн евро», — сказал депутат «Известиям». Он также отметил, что невозможно победить в открытом противостоянии с ядерной державой. По его словам, это смешно и, к тому же, с самого начала обречено на провал. Экономика России растет быстрее европейской, даже несмотря на санкции, пишет «Национальная служба новостей». Отмечается, что промышленное производство в России выросло на 7,5%. К тому же, большинство россиян поддерживают позицию президента Владимира Путина относительно проведения спецоперации.

Санкции Евросоюза (ЕС) против России в основном воздействуют на экономики западных стран. Так страны Запада потеряли уже свыше полумиллиарда евро. Об этом заявил депутат парламента Германии Маттиас Моосдорф. «Санкции затрагивают только Запад. В самой России они укрепляют менталитет „осажденной крепости“. Фактические издержки от санкций для ЕС уже, вероятно, превысили 500 млн евро», — сказал депутат «Известиям». Он также отметил, что невозможно победить в открытом противостоянии с ядерной державой. По его словам, это смешно и, к тому же, с самого начала обречено на провал. Экономика России растет быстрее европейской, даже несмотря на санкции, пишет «Национальная служба новостей». Отмечается, что промышленное производство в России выросло на 7,5%. К тому же, большинство россиян поддерживают позицию президента Владимира Путина относительно проведения спецоперации.