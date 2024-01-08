08 января 2024

«РВ»: Украину впервые атаковал дрон «Герань» со скоростью 500 км в час

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы РФ. stock, бпла, беспилотник, бла,  дрон,  stock
Армия РФ применила на Украине новый беспилотник Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украину впервые атаковала реактивная версия дрона «Герань», скорость которой превысила 500 километров в час. Об этом сообщил telegram-канал «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на украинские источники.

«Первая атака. Он (дрона „Герань“, — прим URA.RU) долетел до середины Украины со скоростью более 500 км/ч», — говорится в сообщении военкоров.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

Ранее российские беспилотники «Герань» совершили атаку по центральной части Украины. Российские БПЛА активно атакуют критическую инфраструктуру ВСУ в Киеве.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украину впервые атаковала реактивная версия дрона «Герань», скорость которой превысила 500 километров в час. Об этом сообщил telegram-канал «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на украинские источники. «Первая атака. Он (дрона „Герань“, — прим URA.RU) долетел до середины Украины со скоростью более 500 км/ч», — говорится в сообщении военкоров. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Ранее российские беспилотники «Герань» совершили атаку по центральной части Украины. Российские БПЛА активно атакуют критическую инфраструктуру ВСУ в Киеве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...