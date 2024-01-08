Армия и оружие «РВ»: Украину впервые атаковал дрон «Герань» со скоростью 500 км в час 09 января 2024 в 05:21 Размер текста - 17 + Армия РФ применила на Украине новый беспилотник Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украину впервые атаковала реактивная версия дрона «Герань», скорость которой превысила 500 километров в час. Об этом сообщил telegram-канал «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на украинские источники. «Первая атака. Он (дрона „Герань“, — прим URA.RU) долетел до середины Украины со скоростью более 500 км/ч», — говорится в сообщении военкоров. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Ранее российские беспилотники «Герань» совершили атаку по центральной части Украины. Российские БПЛА активно атакуют критическую инфраструктуру ВСУ в Киеве. Украину впервые атаковала реактивная версия дрона «Герань», скорость которой превысила 500 километров в час. Об этом сообщил telegram-канал «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на украинские источники. «Первая атака. Он (дрона „Герань“, — прим URA.RU) долетел до середины Украины со скоростью более 500 км/ч», — говорится в сообщении военкоров. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Ранее российские беспилотники «Герань» совершили атаку по центральной части Украины. Российские БПЛА активно атакуют критическую инфраструктуру ВСУ в Киеве. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям