«РВ»: Украину впервые атаковал дрон «Герань» со скоростью 500 км в час

Армия РФ применила на Украине новый беспилотник
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украину впервые атаковала реактивная версия дрона «Герань», скорость которой превысила 500 километров в час. Об этом сообщил telegram-канал «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на украинские источники.
«Первая атака. Он (дрона „Герань“, — прим URA.RU) долетел до середины Украины со скоростью более 500 км/ч», — говорится в
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
Ранее российские беспилотники «Герань» совершили атаку по центральной части Украины. Российские БПЛА активно атакуют критическую инфраструктуру ВСУ в Киеве.
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