ВС РФ нанесли массированный удар по Украине 25 ноября: главное

ВСУ заявили, что ночью РФ выпустила рекордное количество ударных дронов
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Землетрясение. Последствия взрывов на Чебаркульском полигоне. Архив ноября 2010. Челябинская область, последствия взрывов, ресторан
Атака российских дронов на Киев считается рекордной Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские беспилотники «Герань» совершили атаку по центральной части Украины. По данным минэнерго Украины, 77 домов и 120 учреждений остались без электричества. Как утверждает командующий украинскими Воздушными силами Николай Олещук, Россия выпустила рекордное количество ударных беспилотников. URA.RU приводит актуальную информацию о взрывах на Украине.

  • Российские БПЛА «Герань» активно атакуют критическую инфраструктуру ВСУ в Киеве и Кропивницком. Воздушная тревога объявлена с ночи. По информации местных жителей, атаки такого масштаба не было с лета 2023 года.
  • Российские силы атакуют Киеву на протяжении семи часов. Об этом сообщили в российских telegram-каналах.
  • В минэнерго Украины сообщили, что в Киеве начались проблемы с электричеством. По данным ведомства, 77 домов и 120 учреждений остались без света. Сообщают также о больших очередях в метро «Лесная». Станция закрыта из-за обесточивания.
  • Атака дронов на Киев считается рекордной. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил Украины, передают argumenti.ru. Взрывы также раздавались в районе аэропорта Борисполь. Там ранее размещались американские ЗРК Patriot.
  • Кроме того, взрывы слышны в городе Запорожье, сообщает «РБК-Украина». Отмечается, что это второе сообщение о взрывах в городе с начала суток.
  • Российская сторона официально не комментировала удар по Украине. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

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Российские беспилотники «Герань» совершили атаку по центральной части Украины. По данным минэнерго Украины, 77 домов и 120 учреждений остались без электричества. Как утверждает командующий украинскими Воздушными силами Николай Олещук, Россия выпустила рекордное количество ударных беспилотников. URA.RU приводит актуальную информацию о взрывах на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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