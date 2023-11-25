ВС РФ нанесли массированный удар по Украине 25 ноября: главное

Атака российских дронов на Киев считается рекордной
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские беспилотники «Герань» совершили атаку по центральной части Украины. По данным минэнерго Украины, 77 домов и 120 учреждений остались без электричества. Как утверждает командующий украинскими Воздушными силами Николай Олещук, Россия выпустила рекордное количество ударных беспилотников. URA.RU приводит актуальную информацию о взрывах на Украине.
- Российские БПЛА «Герань» активно атакуют критическую инфраструктуру ВСУ в Киеве и Кропивницком. Воздушная тревога объявлена с ночи. По информации местных жителей, атаки такого масштаба не было с лета 2023 года.
- Российские силы атакуют Киеву на протяжении семи часов. Об этом сообщили в российских telegram-каналах.
- В минэнерго Украины сообщили, что в Киеве начались проблемы с электричеством. По данным ведомства, 77 домов и 120 учреждений остались без света. Сообщают также о больших очередях в метро «Лесная». Станция закрыта из-за обесточивания.
- Атака дронов на Киев считается рекордной. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил Украины, передают argumenti.ru. Взрывы также раздавались в районе аэропорта Борисполь. Там ранее размещались американские ЗРК Patriot.
- Кроме того, взрывы слышны в городе Запорожье, сообщает «РБК-Украина». Отмечается, что это второе сообщение о взрывах в городе с начала суток.
- Российская сторона официально не комментировала удар по Украине. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
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