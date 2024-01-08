08 января 2024
07 января 2024

В Перми продают квартиры с террасой, фитнес залом и стенами из стекла. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Апартаменты в башне "Исеть" "Home Away". Екатеринбург, апартаменты, интерьер
Квартиры продают с ремонтом и мебелью Фото:

Жители Перми выставили на продажу квартиры, в которых есть собственные оранжереи и даже тренажерные залы. Стоимость бюджетного эксклюзивного объекта — 15 млн рублей. За квартиру с самым дорогим ремонтом придется заплатить 39,5 млн рублей, сказано в объявлениях на сайте «Яндекс Недвижимость».

«Продается двухуровневая квартира на 16-17 этаже. На 17 этаже терраса на Каму и на хвойный лес. Наше самое любимое место с мая по октябрь. Стоимость — 15 млн рублей», — пишет продавец. Уточняется, что в квартире пять комнат. Общая площадь — 174,5 квадратных метров.

За 22 млн рублей пермякам предлагают купить семикомнатную квартиру. Ее фишка в том, что к одной из комнат пристроена оранжерея со стеклянным потолком. Для тех, кто не может жить без спорта, есть вариант квартиры с личным спортивным залом. На фотографиях видно, что в одной из комнат установлен многофункциональный тренажер. Объект отдадут за 15,8 млн рублей.

За 35,2 млн рублей продают трехэтажный пентхаус с шестиметровой стеклянной стеной. Самая дорогая квартира с дизайнерским ремонтом на сайте выставлена за 39,5 рублей. По словам продавца, в ее интерьере используют уникальные предметы.

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Жители Перми выставили на продажу квартиры, в которых есть собственные оранжереи и даже тренажерные залы. Стоимость бюджетного эксклюзивного объекта — 15 млн рублей. За квартиру с самым дорогим ремонтом придется заплатить 39,5 млн рублей, сказано в объявлениях на сайте «Яндекс Недвижимость». «Продается двухуровневая квартира на 16-17 этаже. На 17 этаже терраса на Каму и на хвойный лес. Наше самое любимое место с мая по октябрь. Стоимость — 15 млн рублей», — пишет продавец. Уточняется, что в квартире пять комнат. Общая площадь — 174,5 квадратных метров. За 22 млн рублей пермякам предлагают купить семикомнатную квартиру. Ее фишка в том, что к одной из комнат пристроена оранжерея со стеклянным потолком. Для тех, кто не может жить без спорта, есть вариант квартиры с личным спортивным залом. На фотографиях видно, что в одной из комнат установлен многофункциональный тренажер. Объект отдадут за 15,8 млн рублей. За 35,2 млн рублей продают трехэтажный пентхаус с шестиметровой стеклянной стеной. Самая дорогая квартира с дизайнерским ремонтом на сайте выставлена за 39,5 рублей. По словам продавца, в ее интерьере используют уникальные предметы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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