KIA запрещает челябинскому автосалону использовать свой бренд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Единая Россия вручает медикам ключи от машины. Курган , киа, kia, руль автомобильный
Компания KIA запрещает челябинскому автосалону использовать свой бренд Фото:

Компания »«Киа Корпорейшен» из Южной Кореи потребовала запретить автосалону Челябинска «Таганай-Моторс» использовать бренд KIA. Соответствующий иск подан в арбитражный суд региона.

«„Киа Корпорейшен“ (Сеул, Корея) обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к ООО „Таганай-Моторс“. Потребовало запретить ответчику использовать товарные знаки „Kia“», — отмечено в определении суда.

Вместе с данным требованием истец намерен исключить обозначение бренда из доменного имени и материалов сайта автосалона. Как указано в иске, бренд продавец использует при реализации товаров двух классов по международной классификации: 12-го и 35-го. К указанным категориям относятся автомобили и маркетинговые аксессуары.

Одновременно с иском компания «Киа Корпорейшен» потребовала наложить обеспечение на совершение действий с сайтом. На момент публикации сайт не действует.

Иск оставлен без движения до 22 января. При обращении в суд инициатор спора не доказал, что провел претенциозную работу с ответчиком. При подготовке материала URA.RU обратилось в пресс-службу «Киа» в РФ, но там вопрос оставили без комментариев. Найти контакты салона на улице Косарева в Челябинске в публичном пространстве не удалось.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Компания »«Киа Корпорейшен» из Южной Кореи потребовала запретить автосалону Челябинска «Таганай-Моторс» использовать бренд KIA. Соответствующий иск подан в арбитражный суд региона. «„Киа Корпорейшен“ (Сеул, Корея) обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к ООО „Таганай-Моторс“. Потребовало запретить ответчику использовать товарные знаки „Kia“», — отмечено в определении суда. Вместе с данным требованием истец намерен исключить обозначение бренда из доменного имени и материалов сайта автосалона. Как указано в иске, бренд продавец использует при реализации товаров двух классов по международной классификации: 12-го и 35-го. К указанным категориям относятся автомобили и маркетинговые аксессуары. Одновременно с иском компания «Киа Корпорейшен» потребовала наложить обеспечение на совершение действий с сайтом. На момент публикации сайт не действует. Иск оставлен без движения до 22 января. При обращении в суд инициатор спора не доказал, что провел претенциозную работу с ответчиком. При подготовке материала URA.RU обратилось в пресс-службу «Киа» в РФ, но там вопрос оставили без комментариев. Найти контакты салона на улице Косарева в Челябинске в публичном пространстве не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...