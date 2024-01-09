KIA запрещает челябинскому автосалону использовать свой бренд

09 января 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Компания KIA запрещает челябинскому автосалону использовать свой бренд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Компания »«Киа Корпорейшен» из Южной Кореи потребовала запретить автосалону Челябинска «Таганай-Моторс» использовать бренд KIA. Соответствующий иск подан в арбитражный суд региона. «„Киа Корпорейшен“ (Сеул, Корея) обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к ООО „Таганай-Моторс“. Потребовало запретить ответчику использовать товарные знаки „Kia“», — отмечено в определении суда. Вместе с данным требованием истец намерен исключить обозначение бренда из доменного имени и материалов сайта автосалона. Как указано в иске, бренд продавец использует при реализации товаров двух классов по международной классификации: 12-го и 35-го. К указанным категориям относятся автомобили и маркетинговые аксессуары. Одновременно с иском компания «Киа Корпорейшен» потребовала наложить обеспечение на совершение действий с сайтом. На момент публикации сайт не действует. Иск оставлен без движения до 22 января. При обращении в суд инициатор спора не доказал, что провел претенциозную работу с ответчиком. При подготовке материала URA.RU обратилось в пресс-службу «Киа» в РФ, но там вопрос оставили без комментариев. Найти контакты салона на улице Косарева в Челябинске в публичном пространстве не удалось.

Компания »«Киа Корпорейшен» из Южной Кореи потребовала запретить автосалону Челябинска «Таганай-Моторс» использовать бренд KIA. Соответствующий иск подан в арбитражный суд региона. «„Киа Корпорейшен“ (Сеул, Корея) обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к ООО „Таганай-Моторс“. Потребовало запретить ответчику использовать товарные знаки „Kia“», — отмечено в определении суда. Вместе с данным требованием истец намерен исключить обозначение бренда из доменного имени и материалов сайта автосалона. Как указано в иске, бренд продавец использует при реализации товаров двух классов по международной классификации: 12-го и 35-го. К указанным категориям относятся автомобили и маркетинговые аксессуары. Одновременно с иском компания «Киа Корпорейшен» потребовала наложить обеспечение на совершение действий с сайтом. На момент публикации сайт не действует. Иск оставлен без движения до 22 января. При обращении в суд инициатор спора не доказал, что провел претенциозную работу с ответчиком. При подготовке материала URA.RU обратилось в пресс-службу «Киа» в РФ, но там вопрос оставили без комментариев. Найти контакты салона на улице Косарева в Челябинске в публичном пространстве не удалось.