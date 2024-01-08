Где в Тюмени купить карту, чтобы использовать пересадочный тариф

Приобрести транспортные карты, благодаря которым тюменцы могут пользоваться пересадочным тарифом на общественном транспорте (платить один раз за две поездки в течение часа), в Тюмени можно в офисах ТТС, ТРИЦ, а также в МФЦ. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии города.
«С 1 января в Тюмени заработал пересадочный тариф. Он дает возможность осуществить две поездки в границах города по цене одной, с пересадкой в течение 60 минут с момента оплаты. пользоваться тарифом могут обладатели общепользовательских транспортных карт, которые можно приобрести в офисе „Тюменской транспортной системы“ на Котовского, 52», — рассказали в мэрии.
Там также добавили, что приобрести карты можно в МФЦ. Их также продают в офисах ТРИЦ, по адресам:
- ул. Первомайская, 40, к. 1;
- ул. Пермякова, 37;
- ул. Пышминская, 1а;
- ул. Котовского, 54;
- ул. Широтная, 92, к. 1;
- Солнечный проезд, 5.
Как пользоваться пересадочным тарифом?
Пассажир платит за первую поездку, приложив общепользовательскую транспортную карту (ОТК) к терминалу. На полученном билете будет написано, что доступна бесплатная пересадка в течение 60 минут.
«Далее эту же карту необходимо приложить к терминалу на следующем маршруте. На этом билете будет напечатано следующее: „оплата по ТК 0.00“», — пояснили в администрации города.
Пересадочный тариф доступен также школьникам и студентам, по их транспортным картам. Однако только после того, как на них закончится месячный лимит льготных поездок.
Как пополнить транспортную карту
Пополнить ОТК можно через систему быстрых платежей в приложениях банков, в банкоматах и терминалах Сбера. Для зачисления денег может потребоваться некоторое время.
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