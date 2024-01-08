Где в Тюмени купить карту, чтобы использовать пересадочный тариф

В Тюмени карты для пересадочного тарифа продают в МФЦ, офисах ТТС и ТРИЦ

09 января 2024 в 12:58 Размер текста - 17 +

Тюменцы могут проехать по двум маршрутам за час, заплатив лишь за одну поездку Фото: Денис Моргунов © URA.RU Приобрести транспортные карты, благодаря которым тюменцы могут пользоваться пересадочным тарифом на общественном транспорте (платить один раз за две поездки в течение часа), в Тюмени можно в офисах ТТС, ТРИЦ, а также в МФЦ. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии города. «С 1 января в Тюмени заработал пересадочный тариф. Он дает возможность осуществить две поездки в границах города по цене одной, с пересадкой в течение 60 минут с момента оплаты. пользоваться тарифом могут обладатели общепользовательских транспортных карт, которые можно приобрести в офисе „Тюменской транспортной системы“ на Котовского, 52», — рассказали в мэрии. Там также добавили, что приобрести карты можно в МФЦ. Их также продают в офисах ТРИЦ, по адресам: ул. Первомайская, 40, к. 1;

ул. Пермякова, 37;

ул. Пышминская, 1а;

ул. Котовского, 54;

ул. Широтная, 92, к. 1;

Солнечный проезд, 5. Как пользоваться пересадочным тарифом? Пассажир платит за первую поездку, приложив общепользовательскую транспортную карту (ОТК) к терминалу. На полученном билете будет написано, что доступна бесплатная пересадка в течение 60 минут. «Далее эту же карту необходимо приложить к терминалу на следующем маршруте. На этом билете будет напечатано следующее: „оплата по ТК 0.00“», — пояснили в администрации города. Пересадочный тариф доступен также школьникам и студентам, по их транспортным картам. Однако только после того, как на них закончится месячный лимит льготных поездок. Как пополнить транспортную карту Пополнить ОТК можно через систему быстрых платежей в приложениях банков, в банкоматах и терминалах Сбера. Для зачисления денег может потребоваться некоторое время. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Приобрести транспортные карты, благодаря которым тюменцы могут пользоваться пересадочным тарифом на общественном транспорте (платить один раз за две поездки в течение часа), в Тюмени можно в офисах ТТС, ТРИЦ, а также в МФЦ. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии города. «С 1 января в Тюмени заработал пересадочный тариф. Он дает возможность осуществить две поездки в границах города по цене одной, с пересадкой в течение 60 минут с момента оплаты. пользоваться тарифом могут обладатели общепользовательских транспортных карт, которые можно приобрести в офисе „Тюменской транспортной системы“ на Котовского, 52», — рассказали в мэрии. Там также добавили, что приобрести карты можно в МФЦ. Их также продают в офисах ТРИЦ, по адресам: Как пользоваться пересадочным тарифом? Пассажир платит за первую поездку, приложив общепользовательскую транспортную карту (ОТК) к терминалу. На полученном билете будет написано, что доступна бесплатная пересадка в течение 60 минут. «Далее эту же карту необходимо приложить к терминалу на следующем маршруте. На этом билете будет напечатано следующее: „оплата по ТК 0.00“», — пояснили в администрации города. Пересадочный тариф доступен также школьникам и студентам, по их транспортным картам. Однако только после того, как на них закончится месячный лимит льготных поездок. Как пополнить транспортную карту Пополнить ОТК можно через систему быстрых платежей в приложениях банков, в банкоматах и терминалах Сбера. Для зачисления денег может потребоваться некоторое время.