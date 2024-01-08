08 января 2024

Где в Тюмени купить карту, чтобы использовать пересадочный тариф

В Тюмени карты для пересадочного тарифа продают в МФЦ, офисах ТТС и ТРИЦ
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцы могут проехать по двум маршрутам за час, заплатив лишь за одну поездку Фото:

Приобрести транспортные карты, благодаря которым тюменцы могут пользоваться пересадочным тарифом на общественном транспорте (платить один раз за две поездки в течение часа), в Тюмени можно в офисах ТТС, ТРИЦ, а также в МФЦ. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии города.

«С 1 января в Тюмени заработал пересадочный тариф. Он дает возможность осуществить две поездки в границах города по цене одной, с пересадкой в течение 60 минут с момента оплаты. пользоваться тарифом могут обладатели общепользовательских транспортных карт, которые можно приобрести в офисе „Тюменской транспортной системы“ на Котовского, 52», — рассказали в мэрии.

Там также добавили, что приобрести карты можно в МФЦ. Их также продают в офисах ТРИЦ, по адресам:

  • ул. Первомайская, 40, к. 1;
  • ул. Пермякова, 37;
  • ул. Пышминская, 1а;
  • ул. Котовского, 54;
  • ул. Широтная, 92, к. 1;
  • Солнечный проезд, 5.

Как пользоваться пересадочным тарифом?

Пассажир платит за первую поездку, приложив общепользовательскую транспортную карту (ОТК) к терминалу. На полученном билете будет написано, что доступна бесплатная пересадка в течение 60 минут.

«Далее эту же карту необходимо приложить к терминалу на следующем маршруте. На этом билете будет напечатано следующее: „оплата по ТК 0.00“», — пояснили в администрации города.

Пересадочный тариф доступен также школьникам и студентам, по их транспортным картам. Однако только после того, как на них закончится месячный лимит льготных поездок.

Как пополнить транспортную карту

Пополнить ОТК можно через систему быстрых платежей в приложениях банков, в банкоматах и терминалах Сбера. Для зачисления денег может потребоваться некоторое время.

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Приобрести транспортные карты, благодаря которым тюменцы могут пользоваться пересадочным тарифом на общественном транспорте (платить один раз за две поездки в течение часа), в Тюмени можно в офисах ТТС, ТРИЦ, а также в МФЦ. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии города. «С 1 января в Тюмени заработал пересадочный тариф. Он дает возможность осуществить две поездки в границах города по цене одной, с пересадкой в течение 60 минут с момента оплаты. пользоваться тарифом могут обладатели общепользовательских транспортных карт, которые можно приобрести в офисе „Тюменской транспортной системы“ на Котовского, 52», — рассказали в мэрии. Там также добавили, что приобрести карты можно в МФЦ. Их также продают в офисах ТРИЦ, по адресам: Как пользоваться пересадочным тарифом? Пассажир платит за первую поездку, приложив общепользовательскую транспортную карту (ОТК) к терминалу. На полученном билете будет написано, что доступна бесплатная пересадка в течение 60 минут. «Далее эту же карту необходимо приложить к терминалу на следующем маршруте. На этом билете будет напечатано следующее: „оплата по ТК 0.00“», — пояснили в администрации города. Пересадочный тариф доступен также школьникам и студентам, по их транспортным картам. Однако только после того, как на них закончится месячный лимит льготных поездок. Как пополнить транспортную карту Пополнить ОТК можно через систему быстрых платежей в приложениях банков, в банкоматах и терминалах Сбера. Для зачисления денег может потребоваться некоторое время.
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© Служба новостей «URA.RU»
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