Путин лишил гражданства РФ жителя Свердловской области

Путин лишил жителя Свердловской области гражданства РФ
Президент России Владимир Путин лишил российского гражданства Константина Соколова, который сам попросил об этом. Такой указ опубликован на портале правовой информации.
«Удовлетворить заявление о выходе из гражданства Российской Федерации Константина Соколова, родившегося в Свердловске (ныне Екатеринбург, Свердловская область — прим. ред)», — говорится в указе. На данный момент мужчине 38 лет.
Владимир Путин подписал указ 9 января. Помимо свердловчанина президент России поручил лишить гражданства еще 8 человек.
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