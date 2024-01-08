08 января 2024

Путин лишил гражданства РФ жителя Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание совета глав СНГ. Бишкек, путин владимир
Путин лишил жителя Свердловской области гражданства РФ Фото:

Президент России Владимир Путин лишил российского гражданства Константина Соколова, который сам попросил об этом. Такой указ опубликован на портале правовой информации.

«Удовлетворить заявление о выходе из гражданства Российской Федерации Константина Соколова, родившегося в Свердловске (ныне Екатеринбург, Свердловская область — прим. ред)», — говорится в указе. На данный момент мужчине 38 лет.

Владимир Путин подписал указ 9 января. Помимо свердловчанина президент России поручил лишить гражданства еще 8 человек.

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Президент России Владимир Путин лишил российского гражданства Константина Соколова, который сам попросил об этом. Такой указ опубликован на портале правовой информации. «Удовлетворить заявление о выходе из гражданства Российской Федерации Константина Соколова, родившегося в Свердловске (ныне Екатеринбург, Свердловская область — прим. ред)», — говорится в указе. На данный момент мужчине 38 лет. Владимир Путин подписал указ 9 января. Помимо свердловчанина президент России поручил лишить гражданства еще 8 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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