Путин предоставил гражданство РФ американскому боксеру Джонсону

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Кевин Джонсон получил российское гражданство Фото:

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства боксеру США, бывшему претенденту на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Кевину Джонсону. Соответствующий указ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

«Принять в гражданство РФ Джонсона Кевина Блю», — говорится в документе. Он опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

Ранее представитель боксера сообщил, что Джонсон подал документы на оформление российского паспорта. Он отметил, что спортсмен хочет взять отечество в честь лидера России Владимира Путина.

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства боксеру США, бывшему претенденту на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Кевину Джонсону. Соответствующий указ опубликован на портале нормативно-правовых актов. «Принять в гражданство РФ Джонсона Кевина Блю», — говорится в документе. Он опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов. Ранее представитель боксера сообщил, что Джонсон подал документы на оформление российского паспорта. Он отметил, что спортсмен хочет взять отечество в честь лидера России Владимира Путина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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