Путин предоставил гражданство РФ американскому боксеру Джонсону

Кевин Джонсон получил российское гражданство
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства боксеру США, бывшему претенденту на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Кевину Джонсону. Соответствующий указ опубликован на портале нормативно-правовых актов.
«Принять в гражданство РФ Джонсона Кевина Блю», — говорится в документе. Он опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.
Ранее представитель боксера сообщил, что Джонсон подал документы на оформление российского паспорта. Он отметил, что спортсмен хочет взять отечество в честь лидера России Владимира Путина.
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