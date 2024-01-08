08 января 2024

Курганские власти не согласны с нарушениями, найденными МЧС

© Служба новостей «URA.RU»
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Противопожарные меры. Екатеринбург, каски, ранцы
Курганские власти оспаривают итоги проверки ГУ МЧС Фото:
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Правительство Курганской области подало иск к ГУ МЧС региона. Чиновники не согласны с нарушениями, которые были найдены ведомство в ходе внеплановой проверки. Данные об иске появились в системе ГАС «Правосудие».

«Административные дела — первая инстанция. Административный истец — правительство Курганской области», — информирует картотека курганского горсуда. Ответчиком выступает ГУ МЧС региона. Категория дел — об оспаривании решений органов государственной власти, организаций, наделенных государственными полномочиями.

Редакция обратилась за разъяснениями по делу в горсуд. В пресс-службе организации пояснили, что истец обжалует итоги внеплановой проверки. В октябре ведомство нашло два нарушения. «Правительство не согласно с требованиями предписания ГУ МЧС и просит признать его незаконным», — сообщили о содержании иска в суде.

Чиновники просят также приостановить действие оспариваемого предписания до вынесения итогового акта по настоящему делу. Ранее срок устранения нарушений был установлен до 1 марта 2024 года.

URA.RU сообщало, что в октябре ГУ МЧС обнаружило нарушения после проведенной проверки. В ведомстве утверждали, что власти недостаточно тратят средства на закупку резервных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Также имелись нарушения при выполнении нормативов об экстренном извещения населения в опасных зонах.

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Правительство Курганской области подало иск к ГУ МЧС региона. Чиновники не согласны с нарушениями, которые были найдены ведомство в ходе внеплановой проверки. Данные об иске появились в системе ГАС «Правосудие». «Административные дела — первая инстанция. Административный истец — правительство Курганской области», — информирует картотека курганского горсуда. Ответчиком выступает ГУ МЧС региона. Категория дел — об оспаривании решений органов государственной власти, организаций, наделенных государственными полномочиями. Редакция обратилась за разъяснениями по делу в горсуд. В пресс-службе организации пояснили, что истец обжалует итоги внеплановой проверки. В октябре ведомство нашло два нарушения. «Правительство не согласно с требованиями предписания ГУ МЧС и просит признать его незаконным», — сообщили о содержании иска в суде. Чиновники просят также приостановить действие оспариваемого предписания до вынесения итогового акта по настоящему делу. Ранее срок устранения нарушений был установлен до 1 марта 2024 года. URA.RU сообщало, что в октябре ГУ МЧС обнаружило нарушения после проведенной проверки. В ведомстве утверждали, что власти недостаточно тратят средства на закупку резервных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Также имелись нарушения при выполнении нормативов об экстренном извещения населения в опасных зонах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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