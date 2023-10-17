МЧС нашло у курганского правительства массовые нарушения при подготовке к ЧС

18 октября 2023 в 16:05 Размер текста - 17 +

Сотрудники МЧС дали правительству 4,5 месяца на исправление нарушений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники регионального Главного управления МЧС России выяснили, что представители правительства Курганской области не тратили деньги в необходимом количестве на закупку резервных ресурсов для ликвидации ЧС. Данная информация размещена на сайте Единого реестра проверок. «Сведения о нарушении: не осуществляются в полной мере полномочия по финансированию мероприятий по созданию и использованию резерва материальных ресурсов, восполнению использованных средств резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера», — указано на сайте. Представители правительства должны исправить нарушения до 1 марта 2024 года. Например, выяснилось, что в резерве отсутствуют мобильные пневмокаркасные модули для развертывания формирований, автомобиль для работы штаба и стерильные маски. Из 100 необходимых противогазов имелись только 50, 25 из которых были просрочены, было всего 16 защитных костюмов от особо опасных инфекций при необходимых 100. Также в резерве должно быть 30 тонн бензина, а во время проверки имелось только 17 тонн. URA.RU направило запрос по теме в областное правительство. Информация будет дополнена после получения ответа. Ранее представители ГУ МЧС нашли несколько тысяч нарушений противопожарного режима на территории Кургана. Об этом стало известно во время проверки, проведенной в августе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудники регионального Главного управления МЧС России выяснили, что представители правительства Курганской области не тратили деньги в необходимом количестве на закупку резервных ресурсов для ликвидации ЧС. Данная информация размещена на сайте Единого реестра проверок. «Сведения о нарушении: не осуществляются в полной мере полномочия по финансированию мероприятий по созданию и использованию резерва материальных ресурсов, восполнению использованных средств резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера», — указано на сайте. Представители правительства должны исправить нарушения до 1 марта 2024 года. Например, выяснилось, что в резерве отсутствуют мобильные пневмокаркасные модули для развертывания формирований, автомобиль для работы штаба и стерильные маски. Из 100 необходимых противогазов имелись только 50, 25 из которых были просрочены, было всего 16 защитных костюмов от особо опасных инфекций при необходимых 100. Также в резерве должно быть 30 тонн бензина, а во время проверки имелось только 17 тонн. URA.RU направило запрос по теме в областное правительство. Информация будет дополнена после получения ответа. Ранее представители ГУ МЧС нашли несколько тысяч нарушений противопожарного режима на территории Кургана. Об этом стало известно во время проверки, проведенной в августе.