Пермь вошла в самый длинный речной круиз России

09 января 2024 в 14:34 Размер текста - 17 +

В конце лета в Пермь прибудут пассажиры самого длинного круиза страны Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермь стала одним из 30 городов России, через которые пройдет маршрут самого длинного в стране речного круиза. Как сообщили в мэрии, путешествие «Сказка странствий» стартует из Москвы 24 августа, а в Пермь туристы прибудут 31 августа. «Теплоход выйдет из Москвы 24 августа 2024 года и пройдет путь по Волге, Каме и Дону. За месяц туристы смогут посетить 30 городов страны. 31 августа круизный теплоход целый день проведет в Перми», — говорится на сайте администрации города. Речное путешествие пройдет на теплоходе «Николай Некрасов», который вмещает 146 пассажиров. Кроме Перми и Москвы туристы посетят Углич, Ярославль, Ростов-на-Дону, Астрахань, Волгоград, Нижний Новгород и другие города.

Пермь стала одним из 30 городов России, через которые пройдет маршрут самого длинного в стране речного круиза. Как сообщили в мэрии, путешествие «Сказка странствий» стартует из Москвы 24 августа, а в Пермь туристы прибудут 31 августа. «Теплоход выйдет из Москвы 24 августа 2024 года и пройдет путь по Волге, Каме и Дону. За месяц туристы смогут посетить 30 городов страны. 31 августа круизный теплоход целый день проведет в Перми», — говорится на сайте администрации города. Речное путешествие пройдет на теплоходе «Николай Некрасов», который вмещает 146 пассажиров. Кроме Перми и Москвы туристы посетят Углич, Ярославль, Ростов-на-Дону, Астрахань, Волгоград, Нижний Новгород и другие города.