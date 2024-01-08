08 января 2024

Пермь вошла в самый длинный речной круиз России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пиротехническое шоу "Рожденные на Каме". 300 лет Пермь, ночной город, теплоход на каме, концерт на набережной
В конце лета в Пермь прибудут пассажиры самого длинного круиза страны Фото:

Пермь стала одним из 30 городов России, через которые пройдет маршрут самого длинного в стране речного круиза. Как сообщили в мэрии, путешествие «Сказка странствий» стартует из Москвы 24 августа, а в Пермь туристы прибудут 31 августа.

«Теплоход выйдет из Москвы 24 августа 2024 года и пройдет путь по Волге, Каме и Дону. За месяц туристы смогут посетить 30 городов страны. 31 августа круизный теплоход целый день проведет в Перми», — говорится на сайте администрации города.

Речное путешествие пройдет на теплоходе «Николай Некрасов», который вмещает 146 пассажиров. Кроме Перми и Москвы туристы посетят Углич, Ярославль, Ростов-на-Дону, Астрахань, Волгоград, Нижний Новгород и другие города.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермь стала одним из 30 городов России, через которые пройдет маршрут самого длинного в стране речного круиза. Как сообщили в мэрии, путешествие «Сказка странствий» стартует из Москвы 24 августа, а в Пермь туристы прибудут 31 августа. «Теплоход выйдет из Москвы 24 августа 2024 года и пройдет путь по Волге, Каме и Дону. За месяц туристы смогут посетить 30 городов страны. 31 августа круизный теплоход целый день проведет в Перми», — говорится на сайте администрации города. Речное путешествие пройдет на теплоходе «Николай Некрасов», который вмещает 146 пассажиров. Кроме Перми и Москвы туристы посетят Углич, Ярославль, Ростов-на-Дону, Астрахань, Волгоград, Нижний Новгород и другие города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...