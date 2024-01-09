Руководство челябинской больницы незаконно снизило зарплаты медикам

Сотрудникам больницы возместят невыплаченные деньги в 2024 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководство районной больницы в селе Кунашак Челябинской области уменьшило зарплаты медработникам. Как URA.RU сообщили 9 января в пресс-службе прокуратуры региона, сотрудникам сделан перерасчет.

«Установлено, что в 2021 году работникам больницы снижен размер оплаты труда в части надбавки „за вредность и напряженность“. Руководителю внесено представление. Работникам произведен перерасчет невыплаченной зарплаты», — уточнили в пресс-службе.

Погашение задолженности будет осуществляться в 2024 году по графику. Устранение нарушений на контроле у прокуратуры.