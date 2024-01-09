Руководство челябинской больницы незаконно снизило зарплаты медикам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Зарплата. Челябинск
Сотрудникам больницы возместят невыплаченные деньги в 2024 году Фото:

Руководство районной больницы в селе Кунашак Челябинской области уменьшило зарплаты медработникам. Как URA.RU сообщили 9 января в пресс-службе прокуратуры региона, сотрудникам сделан перерасчет.

«Установлено, что в 2021 году работникам больницы снижен размер оплаты труда в части надбавки „за вредность и напряженность“. Руководителю внесено представление. Работникам произведен перерасчет невыплаченной зарплаты», — уточнили в пресс-службе.

Погашение задолженности будет осуществляться в 2024 году по графику. Устранение нарушений на контроле у прокуратуры.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Руководство районной больницы в селе Кунашак Челябинской области уменьшило зарплаты медработникам. Как URA.RU сообщили 9 января в пресс-службе прокуратуры региона, сотрудникам сделан перерасчет. «Установлено, что в 2021 году работникам больницы снижен размер оплаты труда в части надбавки „за вредность и напряженность“. Руководителю внесено представление. Работникам произведен перерасчет невыплаченной зарплаты», — уточнили в пресс-службе. Погашение задолженности будет осуществляться в 2024 году по графику. Устранение нарушений на контроле у прокуратуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...