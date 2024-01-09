Тюменцы жалуются на плохой лед главного катка города

Каток на Цветном бульваре разочаровал тюменцев в праздники организацией проката и качеством льда. По словам горожан, лед на катке ежедневно был в ямах, а снег был не убран.
«Убогий каток, весь в дырах и кататься невозможно из-за снега. Зачем так безответственно относиться к людям. Куда смотрит администрация?», — написал под видео с обзором на каток комментарий тюменец с ником drank72 в сети в Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
«Ужасный каток, весь в ямах! Огромные очереди, дольше стояли на кассу и на выдачу коньков, чем катались. Желания возвращаться нет, одно разочарование», — также отмечает в комментариях тюменка с ником alena.s2901.
В администрации катка URA.RU рассказали, что лед заливали каждую ночь, но уже к обеду он приходил в негодность из-за большого потока людей. По этой же причине не было возможности делать технические перерывы на заливку льда и расчистку снега. Ежедневно в праздники каток посещали более 1500 человек.
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