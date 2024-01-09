Тюменцы жалуются на плохой лед главного катка города

© Служба новостей «URA.RU»
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Каток Улетный. Тюмень, каток, каток улетный
Кроме выбоин на льду, тюменцев разочаровали огромные очереди в пункт проката Фото:

Каток на Цветном бульваре разочаровал тюменцев в праздники организацией проката и качеством льда. По словам горожан, лед на катке ежедневно был в ямах, а снег был не убран.

«Убогий каток, весь в дырах и кататься невозможно из-за снега. Зачем так безответственно относиться к людям. Куда смотрит администрация?», — написал под видео с обзором на каток комментарий тюменец с ником drank72 в сети в Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

«Ужасный каток, весь в ямах! Огромные очереди, дольше стояли на кассу и на выдачу коньков, чем катались. Желания возвращаться нет, одно разочарование», — также отмечает в комментариях тюменка с ником alena.s2901.

В администрации катка URA.RU рассказали, что лед заливали каждую ночь, но уже к обеду он приходил в негодность из-за большого потока людей. По этой же причине не было возможности делать технические перерывы на заливку льда и расчистку снега. Ежедневно в праздники каток посещали более 1500 человек.

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Каток на Цветном бульваре разочаровал тюменцев в праздники организацией проката и качеством льда. По словам горожан, лед на катке ежедневно был в ямах, а снег был не убран. «Убогий каток, весь в дырах и кататься невозможно из-за снега. Зачем так безответственно относиться к людям. Куда смотрит администрация?», — написал под видео с обзором на каток комментарий тюменец с ником drank72 в сети в Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). «Ужасный каток, весь в ямах! Огромные очереди, дольше стояли на кассу и на выдачу коньков, чем катались. Желания возвращаться нет, одно разочарование», — также отмечает в комментариях тюменка с ником alena.s2901. В администрации катка URA.RU рассказали, что лед заливали каждую ночь, но уже к обеду он приходил в негодность из-за большого потока людей. По этой же причине не было возможности делать технические перерывы на заливку льда и расчистку снега. Ежедневно в праздники каток посещали более 1500 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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