Тюменцы жалуются на плохой лед главного катка города

09 января 2024 в 16:28 Размер текста - 17 +

Кроме выбоин на льду, тюменцев разочаровали огромные очереди в пункт проката Фото: Денис Моргунов © URA.RU Каток на Цветном бульваре разочаровал тюменцев в праздники организацией проката и качеством льда. По словам горожан, лед на катке ежедневно был в ямах, а снег был не убран. «Убогий каток, весь в дырах и кататься невозможно из-за снега. Зачем так безответственно относиться к людям. Куда смотрит администрация?», — написал под видео с обзором на каток комментарий тюменец с ником drank72 в сети в Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). «Ужасный каток, весь в ямах! Огромные очереди, дольше стояли на кассу и на выдачу коньков, чем катались. Желания возвращаться нет, одно разочарование», — также отмечает в комментариях тюменка с ником alena.s2901. В администрации катка URA.RU рассказали, что лед заливали каждую ночь, но уже к обеду он приходил в негодность из-за большого потока людей. По этой же причине не было возможности делать технические перерывы на заливку льда и расчистку снега. Ежедневно в праздники каток посещали более 1500 человек.

Каток на Цветном бульваре разочаровал тюменцев в праздники организацией проката и качеством льда. По словам горожан, лед на катке ежедневно был в ямах, а снег был не убран. «Убогий каток, весь в дырах и кататься невозможно из-за снега. Зачем так безответственно относиться к людям. Куда смотрит администрация?», — написал под видео с обзором на каток комментарий тюменец с ником drank72 в сети в Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). «Ужасный каток, весь в ямах! Огромные очереди, дольше стояли на кассу и на выдачу коньков, чем катались. Желания возвращаться нет, одно разочарование», — также отмечает в комментариях тюменка с ником alena.s2901. В администрации катка URA.RU рассказали, что лед заливали каждую ночь, но уже к обеду он приходил в негодность из-за большого потока людей. По этой же причине не было возможности делать технические перерывы на заливку льда и расчистку снега. Ежедневно в праздники каток посещали более 1500 человек.