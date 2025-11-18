В тюменском приюте для животных обнаружили вспышку чумы плотоядных

Карантин в учреждении ввели 17 ноября Фото: Илья Московец © URA.RU

В приюте для бездомных питомцев «ЛесПаркХоз» в Тюмени ввели карантин из-за вспышки чумы плотоядных животных. Данная информация размещена на сайте правительства Тюменской области.

«Установить ограничительные мероприятия (карантин) по чуме плотоядных животных на территории приюта для животных принадлежащего Муниципальному казенному учреждению „ЛЕСПАРКХОЗ“. Карантин будет действовать до принятия решения об их отмене через 30 дней после выздоровления или убоя последнего больного восприимчивого животного», — отмечено в документе.

Карантин был установлен с 17 ноября этого года. До его официального снятия посещение приюта запрещено.

Продолжение после рекламы

Согласно данным Тюменской областной ветеринарной лаборатории, чума плотоядных (болезнь Карре) — это заболевание, поражающее собак, хорьков, волков, лисиц, шакалов, норок, соболей, енотов и других плотоядных. Характеризуется лихорадкой, пневмонией, поражением нервной системы. Летальность может достигать 80%.