Общество

Тюменская мечеть начнет отапливаться от электричества

Мечеть в Тюменской области подключили к электрической системе отопления
18 ноября 2025 в 15:49
Ранее мечеть отапливалась от печи

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Мечеть в деревне Индери Тюменской области подключили к электрической системе обогрева. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе организации «Россети Тюмень».

«В деревне Индери Тюменской области энергетики увеличили мощность технологического присоединения мечети. Дополнительные 10 кВт позволят учреждению перейти с печного отопления на электрическую систему обогрева», — отмечено в сообщении. 

Ранее в Тюмени целый район остался без электричества и отопления. В такой ситуации оказались жители Лесобазы из-за аварии на теплосети вблизи улицы Херьковской. 

