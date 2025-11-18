Тюменская мечеть начнет отапливаться от электричества
Ранее мечеть отапливалась от печи
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Мечеть в деревне Индери Тюменской области подключили к электрической системе обогрева. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе организации «Россети Тюмень».
«В деревне Индери Тюменской области энергетики увеличили мощность технологического присоединения мечети. Дополнительные 10 кВт позволят учреждению перейти с печного отопления на электрическую систему обогрева», — отмечено в сообщении.
Ранее в Тюмени целый район остался без электричества и отопления. В такой ситуации оказались жители Лесобазы из-за аварии на теплосети вблизи улицы Херьковской.
