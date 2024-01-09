Тюменцы собирают подписи из-за тарифов на отопление

09 января 2024 в 21:20 Размер текста - 17 +

Тюменцы потребовали выделить дополнительные субсидии для компании «ДСК-Энерго» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители тюменского микрорайона Ново-Комарово создали петицию из-за высоких тарифов на отопление. Тюменцы потребовали выделить дополнительные субсидии для компании «ДСК-Энерго», которая предоставляет услуги по передаче тепловой энергии в районе. Петиция опубликована на сайте change.org. «Дск-Энерго предлагает тариф 2387, 23 рубля, когда в Тюменской слободе тариф от котельных 1800-1900 рублей. Мы призываем властей выделить дополнительные субсидии для компании „ДСК-Энерго“, чтобы они могли предложить более доступные тарифы на отопление. Это улучшит качество жизни в новом микрорайоне», — сообщается в петиции. По данным на 9 января обращение подписали 836 человек. В инфоцентр и «ДСК-Энерго» направлены письменные запросы. Ответы на них ожидаются.

Жители тюменского микрорайона Ново-Комарово создали петицию из-за высоких тарифов на отопление. Тюменцы потребовали выделить дополнительные субсидии для компании «ДСК-Энерго», которая предоставляет услуги по передаче тепловой энергии в районе. Петиция опубликована на сайте change.org. «Дск-Энерго предлагает тариф 2387, 23 рубля, когда в Тюменской слободе тариф от котельных 1800-1900 рублей. Мы призываем властей выделить дополнительные субсидии для компании „ДСК-Энерго“, чтобы они могли предложить более доступные тарифы на отопление. Это улучшит качество жизни в новом микрорайоне», — сообщается в петиции. По данным на 9 января обращение подписали 836 человек. В инфоцентр и «ДСК-Энерго» направлены письменные запросы. Ответы на них ожидаются.