Тюменцы собирают подписи из-за тарифов на отопление

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Отопление. Курган, батарея, шерстяные носки, тепло, радиатор, отопление, носки
Тюменцы потребовали выделить дополнительные субсидии для компании «ДСК-Энерго» Фото:

Жители тюменского микрорайона Ново-Комарово создали петицию из-за высоких тарифов на отопление. Тюменцы потребовали выделить дополнительные субсидии для компании «ДСК-Энерго», которая предоставляет услуги по передаче тепловой энергии в районе. Петиция опубликована на сайте change.org.

«Дск-Энерго предлагает тариф 2387, 23 рубля, когда в Тюменской слободе тариф от котельных 1800-1900 рублей. Мы призываем властей выделить дополнительные субсидии для компании „ДСК-Энерго“, чтобы они могли предложить более доступные тарифы на отопление. Это улучшит качество жизни в новом микрорайоне», — сообщается в петиции.

По данным на 9 января обращение подписали 836 человек. В инфоцентр и «ДСК-Энерго» направлены письменные запросы. Ответы на них ожидаются.

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Жители тюменского микрорайона Ново-Комарово создали петицию из-за высоких тарифов на отопление. Тюменцы потребовали выделить дополнительные субсидии для компании «ДСК-Энерго», которая предоставляет услуги по передаче тепловой энергии в районе. Петиция опубликована на сайте change.org. «Дск-Энерго предлагает тариф 2387, 23 рубля, когда в Тюменской слободе тариф от котельных 1800-1900 рублей. Мы призываем властей выделить дополнительные субсидии для компании „ДСК-Энерго“, чтобы они могли предложить более доступные тарифы на отопление. Это улучшит качество жизни в новом микрорайоне», — сообщается в петиции. По данным на 9 января обращение подписали 836 человек. В инфоцентр и «ДСК-Энерго» направлены письменные запросы. Ответы на них ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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