Жители столицы ЯНАО обвиняют мэрию в создании опасных ситуаций на дорогах

Жители Салехарда опасаются аварийных ситуаций из-за плохой чистки дорог

09 января 2024 в 16:35 Размер текста - 17 +

Ямальцы сообщили о плохом состоянии дорог в Салехарде Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Жители Салехарда (ЯНАО) массово жалуются на работу дорожных служб — дороги должным образом не очищают от снега, остаются колеи и снежные горы, которые закрывают обзор водителям. Горожане сообщили в социальной сети, что опасаются дорожно-транспортных происшествий. «Обратите внимание на колейность дорог, ничего не чищено. Я молчу уже о том, что творится на развилке Аксарка-Салехард, где автодром. Вы чего ждете? Когда неопытного водителя из колеи выкинет на тротуар? Даже 40 км/ч хватит, чтобы случилось непоправимое», — написал житель города в сообществе соцсети «Вконтакте» «Подслушано в Салехарде» Салехардцы поддержали автора поста, рассказав об опасных ситуациях на дорогах города. «Согласен с автором, я вчера по городу катался, машину кидает по колее. Дороги в ужасном состоянии», — поделился Эдуард Эдуардов. «Сегодня на меня чуть автобус не залетел, из-за колеи его кинуло на встречку», — рассказал Рейно Лукконен. «Почистите улицы Красный октябрь и Пушкина, скоро уже легковые не смогут разъехаться, не то, что грузовики. На перекрестках наваливают кучи по бокам», — отметил Павел Покальнетов. «Ни пешеходам машин не видно, ни водителям ничего не видно из-за этих гор», — написала Танюшка Романова. Представители городской администрации сообщили, что почистят указанные территории в течение недели. «Расчистим везде, только на это надо время. Дорожные службы работают круглосуточно. В первую очередь убирается центральная часть города и отдаленные районы. Сейчас особое внимание уделяется пешеходным зонам, это, в первую очередь, безопасность взрослых и детей», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказало о травмоопасной ситуации возле остановочных павильонов в Новом Уренгое (ЯНАО). Жители города попадают под колеса общественного транспорта из-за заледенелых карманов для заезда автобусов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Салехарда (ЯНАО) массово жалуются на работу дорожных служб — дороги должным образом не очищают от снега, остаются колеи и снежные горы, которые закрывают обзор водителям. Горожане сообщили в социальной сети, что опасаются дорожно-транспортных происшествий. «Обратите внимание на колейность дорог, ничего не чищено. Я молчу уже о том, что творится на развилке Аксарка-Салехард, где автодром. Вы чего ждете? Когда неопытного водителя из колеи выкинет на тротуар? Даже 40 км/ч хватит, чтобы случилось непоправимое», — написал житель города в сообществе соцсети «Вконтакте» «Подслушано в Салехарде» Салехардцы поддержали автора поста, рассказав об опасных ситуациях на дорогах города. «Согласен с автором, я вчера по городу катался, машину кидает по колее. Дороги в ужасном состоянии», — поделился Эдуард Эдуардов. «Сегодня на меня чуть автобус не залетел, из-за колеи его кинуло на встречку», — рассказал Рейно Лукконен. «Почистите улицы Красный октябрь и Пушкина, скоро уже легковые не смогут разъехаться, не то, что грузовики. На перекрестках наваливают кучи по бокам», — отметил Павел Покальнетов. «Ни пешеходам машин не видно, ни водителям ничего не видно из-за этих гор», — написала Танюшка Романова. Представители городской администрации сообщили, что почистят указанные территории в течение недели. «Расчистим везде, только на это надо время. Дорожные службы работают круглосуточно. В первую очередь убирается центральная часть города и отдаленные районы. Сейчас особое внимание уделяется пешеходным зонам, это, в первую очередь, безопасность взрослых и детей», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказало о травмоопасной ситуации возле остановочных павильонов в Новом Уренгое (ЯНАО). Жители города попадают под колеса общественного транспорта из-за заледенелых карманов для заезда автобусов.