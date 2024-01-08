Курганца будут судить за убийство женщины в новогоднюю ночь

Житель Шумихи зарезал ножом свою знакомую в Новый год Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Курганской области в ночь на 31 декабря мужчина зарезал ножом знакомую, которая находилась у него в гостях в новогоднюю ночь. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Курганской области.

«По данным следствия, в ночь на 31 декабря потерпевшая находилась в доме обвиняемого в гостях в городе Шумиха. После совместного употребления спиртного в результате конфликта ранее судимый 52-летний мужчина нанес женщине не менее двух ударов в область груди ножом. Впоследствии от полученных ранений женщина скончалась в медицинском учреждении», — говорится на сайте ведомства.

Злоумышленник был задержан. В ходе допроса мужчина признал свою вину в преступлении, ему предъявлено обвинение в убийстве. Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента с убийством.