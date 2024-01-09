«Уральские авиалинии» арендовали пшеничное поле, где экстренно сел их самолет

09 января 2024 в 16:16 Размер текста - 17 +

Лайнер простоит в поле еще год Фото: Владимир Шубин © URA.RU новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском Российская пассажирская авиакомпания «Уральские авиалинии» арендовала поле Убинского района Новосибирской области, где 12 сентября 2023 года экстренно сел их самолет. Борт сможет стоять в пшеничном поле еще год. Об этом сообщила глава Убинского района Олег Конюк. «Я просто знаю, что он (перевозчик. — прим. ред.) заплатил. А что заплатил, сколько — не могу сказать. [Арендовали землю], по-моему, на год. У авиакомпании то одно, то другое: то взлетать, то не взлетать. Не знаю. Это им решать, не нам», — цитирует слова главы Убинского района Олега Конюка NGS.RU. Летевший рейсом Сочи — Омск самолет «Уральских авиалиний» подал сигнал тревоги, а позже совершил экстренную посадку в пшеничном поле под Новосибирском. На борту находилось 159 человек. Глава Убинского района Новосибирской области Олег Канюк сообщил, что все пассажиры эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет. О дальнейшей судьбе самолета выдвигались разные предположения. Согласно одному из них, лайнер собирались поднять в воздух прямо с поля. По второму предположению, борт могут разобрать на запчасти. Вся информация об инциденте на пшеничном поле — в сюжете URA.RU.

Российская пассажирская авиакомпания «Уральские авиалинии» арендовала поле Убинского района Новосибирской области, где 12 сентября 2023 года экстренно сел их самолет. Борт сможет стоять в пшеничном поле еще год. Об этом сообщила глава Убинского района Олег Конюк. «Я просто знаю, что он (перевозчик. — прим. ред.) заплатил. А что заплатил, сколько — не могу сказать. [Арендовали землю], по-моему, на год. У авиакомпании то одно, то другое: то взлетать, то не взлетать. Не знаю. Это им решать, не нам», — цитирует слова главы Убинского района Олега Конюка NGS.RU. Летевший рейсом Сочи — Омск самолет «Уральских авиалиний» подал сигнал тревоги, а позже совершил экстренную посадку в пшеничном поле под Новосибирском. На борту находилось 159 человек. Глава Убинского района Новосибирской области Олег Канюк сообщил, что все пассажиры эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет. О дальнейшей судьбе самолета выдвигались разные предположения. Согласно одному из них, лайнер собирались поднять в воздух прямо с поля. По второму предположению, борт могут разобрать на запчасти. Вся информация об инциденте на пшеничном поле — в сюжете URA.RU.