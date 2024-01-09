Происшествия Путин национализировал патронный завод в Подольске после ЧП с отоплением 09 января 2024 в 16:14 Размер текста - 17 + После ЧП с отоплением в Подольске был национализирован патронный завод Фото: Александр Кондратюк © URA.RU новость из сюжета Коммунальные аварии в России В Подольске «Климовский специализированный патронный завод» будет национализирован по указу президента России Владимира Путина. Такая мера была принята после аварии, в результате которой 170 домов остались без отопления, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. «По решению президента сегодня запущен механизм национализации завода. Два собственника находятся за границей. Мы получили право в рамках чрезвычайной ситуации взять в управление эту котельную», — заявил Андрей Воробьев во время заседания правительства региона. Его слова передает телеканал 360. По словам губернатора, выяснилось, что котельная управляется «из рук вон плохо». Он уточнил, что на предприятии также отсутствовал квалифицированный персонал. Ранее стало о ЧП в Подольске, в результате которого жители 170 домов в городе остались без тепла. Позже сообщалось, что подмосковный Следком возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг. Также были задержаны замглавы администрации Подольска, гендиректор патронного завода и начальник котельной. В Подольске «Климовский специализированный патронный завод» будет национализирован по указу президента России Владимира Путина. Такая мера была принята после аварии, в результате которой 170 домов остались без отопления, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. «По решению президента сегодня запущен механизм национализации завода. Два собственника находятся за границей. Мы получили право в рамках чрезвычайной ситуации взять в управление эту котельную», — заявил Андрей Воробьев во время заседания правительства региона. Его слова передает телеканал 360. По словам губернатора, выяснилось, что котельная управляется «из рук вон плохо». Он уточнил, что на предприятии также отсутствовал квалифицированный персонал. Ранее стало о ЧП в Подольске, в результате которого жители 170 домов в городе остались без тепла. Позже сообщалось, что подмосковный Следком возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг. Также были задержаны замглавы администрации Подольска, гендиректор патронного завода и начальник котельной. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям