В Риме сотни людей устроили флешмоб с нацистским приветствием

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Джорджа Мелони,  stock
Джорджу Мелони призвали запретить неофашистские группы в Италии Фото:

В Риме около бывшей штаб-квартиры неофашистской партии сотни людей отдали нацистское приветствие. Сейчас здание, где прошел флешмоб, принадлежит премьер-министру Италии Джорджии Мелони. Видео с демонстрацией опубликовали в The Guardian.

На кадрах сотни мужчин стоят рядами, выкрикивая: «Приветствую. За всех павших товарищей!» и отдают нацистское приветствие. «Лидеры итальянской оппозиции призвали правое правительство Джорджии Мелони запретить неофашистские группы после того, как появилось пугающее видео», — передает издание. Также главу правительства обвинили в бездействии, так как она не дала никаких комментариев о произошедшем.

Уточняется, что само собрание посвящено гибели трех боевиков из ныне несуществующего молодежного крыла партии «Братья Италии». Само убийство произошло 46 лет назад.

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В Риме около бывшей штаб-квартиры неофашистской партии сотни людей отдали нацистское приветствие. Сейчас здание, где прошел флешмоб, принадлежит премьер-министру Италии Джорджии Мелони. Видео с демонстрацией опубликовали в The Guardian. На кадрах сотни мужчин стоят рядами, выкрикивая: «Приветствую. За всех павших товарищей!» и отдают нацистское приветствие. «Лидеры итальянской оппозиции призвали правое правительство Джорджии Мелони запретить неофашистские группы после того, как появилось пугающее видео», — передает издание. Также главу правительства обвинили в бездействии, так как она не дала никаких комментариев о произошедшем. Уточняется, что само собрание посвящено гибели трех боевиков из ныне несуществующего молодежного крыла партии «Братья Италии». Само убийство произошло 46 лет назад.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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