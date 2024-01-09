В мире Европа В Риме сотни людей устроили флешмоб с нацистским приветствием 09 января 2024 в 16:42 Размер текста - 17 + Джорджу Мелони призвали запретить неофашистские группы в Италии Фото: Официальный сайт президента Украины В Риме около бывшей штаб-квартиры неофашистской партии сотни людей отдали нацистское приветствие. Сейчас здание, где прошел флешмоб, принадлежит премьер-министру Италии Джорджии Мелони. Видео с демонстрацией опубликовали в The Guardian. На кадрах сотни мужчин стоят рядами, выкрикивая: «Приветствую. За всех павших товарищей!» и отдают нацистское приветствие. «Лидеры итальянской оппозиции призвали правое правительство Джорджии Мелони запретить неофашистские группы после того, как появилось пугающее видео», — передает издание. Также главу правительства обвинили в бездействии, так как она не дала никаких комментариев о произошедшем. Уточняется, что само собрание посвящено гибели трех боевиков из ныне несуществующего молодежного крыла партии «Братья Италии». Само убийство произошло 46 лет назад. В Риме около бывшей штаб-квартиры неофашистской партии сотни людей отдали нацистское приветствие. Сейчас здание, где прошел флешмоб, принадлежит премьер-министру Италии Джорджии Мелони. Видео с демонстрацией опубликовали в The Guardian. На кадрах сотни мужчин стоят рядами, выкрикивая: «Приветствую. За всех павших товарищей!» и отдают нацистское приветствие. «Лидеры итальянской оппозиции призвали правое правительство Джорджии Мелони запретить неофашистские группы после того, как появилось пугающее видео», — передает издание. Также главу правительства обвинили в бездействии, так как она не дала никаких комментариев о произошедшем. Уточняется, что само собрание посвящено гибели трех боевиков из ныне несуществующего молодежного крыла партии «Братья Италии». Само убийство произошло 46 лет назад. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям