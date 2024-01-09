Житель Перми Владимир Минин потратил на популярные лотереи больше 18 миллионов рублей, но почти ничего не выиграл. Об этом горожанин, работающий в сфере строительства, рассказал URA.RU. Мужчина увлекся лотереями в 2005, но «выигрывал по мелочи», а с 2013 года начал покупать билеты регулярно.
«У меня пол-коробки тетрадей, где были расписаны все ставки за эти годы. Я сел, посчитал, получилось, что я проиграл примерно 18 миллионов рублей. Но максимум, что выигрывал, это 30 тысяч рублей. Только перед этим Новым годом я потратил на билеты больше 200 тысяч. Конечно, мне жалко проигранных денег, но я продолжаю верить в удачу», — объяснил Минин.
Пермяк пояснил, что ранее придерживался определенной стратегии, а теперь «просто стал указывать любые числа и комбинации, которые придумал сам». По признанию мужчины, он не верит в то, что выигрыши получают реальные люди, однако все равно намерен продолжать играть в лотерею.
«Родные и друзья, если честно, смеются надо мной, что я верю им [организаторам лотерей]. Называют это „обдираловом“ и „лохотроном“. Но я им объясняю: я столько денег проиграл, должно же мне хоть когда-то повезти», — добавил Минин.
Ранее URA.RU рассказывало, что в «Новогоднем миллиарде» от Столото по одному миллиону рублей посчастливилось выиграть двум жителям Пермского края. А всего пермяки выиграли более 30,3 млн рублей.
Десятки лотерейных билетов, купленных Владимиром Мининым перед Новым годом, не принесли ему удачи
Житель Перми Владимир Минин потратил на популярные лотереи больше 18 миллионов рублей, но почти ничего не выиграл. Об этом горожанин, работающий в сфере строительства, рассказал URA.RU. Мужчина увлекся лотереями в 2005, но «выигрывал по мелочи», а с 2013 года начал покупать билеты регулярно. «У меня пол-коробки тетрадей, где были расписаны все ставки за эти годы. Я сел, посчитал, получилось, что я проиграл примерно 18 миллионов рублей. Но максимум, что выигрывал, это 30 тысяч рублей. Только перед этим Новым годом я потратил на билеты больше 200 тысяч. Конечно, мне жалко проигранных денег, но я продолжаю верить в удачу», — объяснил Минин. Пермяк пояснил, что ранее придерживался определенной стратегии, а теперь «просто стал указывать любые числа и комбинации, которые придумал сам». По признанию мужчины, он не верит в то, что выигрыши получают реальные люди, однако все равно намерен продолжать играть в лотерею. «Родные и друзья, если честно, смеются надо мной, что я верю им [организаторам лотерей]. Называют это „обдираловом“ и „лохотроном“. Но я им объясняю: я столько денег проиграл, должно же мне хоть когда-то повезти», — добавил Минин. Ранее URA.RU рассказывало, что в «Новогоднем миллиарде» от Столото по одному миллиону рублей посчастливилось выиграть двум жителям Пермского края. А всего пермяки выиграли более 30,3 млн рублей.