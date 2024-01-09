Владимир Минин потратил перед Новым годом на лотерейные билеты 200 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Перми Владимир Минин потратил на популярные лотереи больше 18 миллионов рублей, но почти ничего не выиграл. Об этом горожанин, работающий в сфере строительства, рассказал URA.RU. Мужчина увлекся лотереями в 2005, но «выигрывал по мелочи», а с 2013 года начал покупать билеты регулярно.

«У меня пол-коробки тетрадей, где были расписаны все ставки за эти годы. Я сел, посчитал, получилось, что я проиграл примерно 18 миллионов рублей. Но максимум, что выигрывал, это 30 тысяч рублей. Только перед этим Новым годом я потратил на билеты больше 200 тысяч. Конечно, мне жалко проигранных денег, но я продолжаю верить в удачу», — объяснил Минин.

Пермяк пояснил, что ранее придерживался определенной стратегии, а теперь «просто стал указывать любые числа и комбинации, которые придумал сам». По признанию мужчины, он не верит в то, что выигрыши получают реальные люди, однако все равно намерен продолжать играть в лотерею.

«Родные и друзья, если честно, смеются надо мной, что я верю им [организаторам лотерей]. Называют это „обдираловом“ и „лохотроном“. Но я им объясняю: я столько денег проиграл, должно же мне хоть когда-то повезти», — добавил Минин.

Ранее URA.RU рассказывало, что в «Новогоднем миллиарде» от Столото по одному миллиону рублей посчастливилось выиграть двум жителям Пермского края. А всего пермяки выиграли более 30,3 млн рублей.

Десятки лотерейных билетов, купленных Владимиром Мининым перед Новым годом, не принесли ему удачи Фото предоставлено Владимиром Мининым