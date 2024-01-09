09 января 2024

Пермяк проиграл в лотереи 18 млн рублей, но продолжает верить в удачу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Банкротство. Челябинск, налоги, банкрот, бедность, карман, пустой карман, платеж
Владимир Минин потратил перед Новым годом на лотерейные билеты 200 тысяч рублей Фото:

Житель Перми Владимир Минин потратил на популярные лотереи больше 18 миллионов рублей, но почти ничего не выиграл. Об этом горожанин, работающий в сфере строительства, рассказал URA.RU. Мужчина увлекся лотереями в 2005, но «выигрывал по мелочи», а с 2013 года начал покупать билеты регулярно.

«У меня пол-коробки тетрадей, где были расписаны все ставки за эти годы. Я сел, посчитал, получилось, что я проиграл примерно 18 миллионов рублей. Но максимум, что выигрывал, это 30 тысяч рублей. Только перед этим Новым годом я потратил на билеты больше 200 тысяч. Конечно, мне жалко проигранных денег, но я продолжаю верить в удачу», — объяснил Минин.

Пермяк пояснил, что ранее придерживался определенной стратегии, а теперь «просто стал указывать любые числа и комбинации, которые придумал сам». По признанию мужчины, он не верит в то, что выигрыши получают реальные люди, однако все равно намерен продолжать играть в лотерею.

«Родные и друзья, если честно, смеются надо мной, что я верю им [организаторам лотерей]. Называют это „обдираловом“ и „лохотроном“. Но я им объясняю: я столько денег проиграл, должно же мне хоть когда-то повезти», — добавил Минин.

Ранее URA.RU рассказывало, что в «Новогоднем миллиарде» от Столото по одному миллиону рублей посчастливилось выиграть двум жителям Пермского края. А всего пермяки выиграли более 30,3 млн рублей.

Десятки лотерейных билетов, купленных Владимиром Мининым перед Новым годом, не принесли ему удачи
Десятки лотерейных билетов, купленных Владимиром Мининым перед Новым годом, не принесли ему удачи

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Перми Владимир Минин потратил на популярные лотереи больше 18 миллионов рублей, но почти ничего не выиграл. Об этом горожанин, работающий в сфере строительства, рассказал URA.RU. Мужчина увлекся лотереями в 2005, но «выигрывал по мелочи», а с 2013 года начал покупать билеты регулярно. «У меня пол-коробки тетрадей, где были расписаны все ставки за эти годы. Я сел, посчитал, получилось, что я проиграл примерно 18 миллионов рублей. Но максимум, что выигрывал, это 30 тысяч рублей. Только перед этим Новым годом я потратил на билеты больше 200 тысяч. Конечно, мне жалко проигранных денег, но я продолжаю верить в удачу», — объяснил Минин. Пермяк пояснил, что ранее придерживался определенной стратегии, а теперь «просто стал указывать любые числа и комбинации, которые придумал сам». По признанию мужчины, он не верит в то, что выигрыши получают реальные люди, однако все равно намерен продолжать играть в лотерею. «Родные и друзья, если честно, смеются надо мной, что я верю им [организаторам лотерей]. Называют это „обдираловом“ и „лохотроном“. Но я им объясняю: я столько денег проиграл, должно же мне хоть когда-то повезти», — добавил Минин. Ранее URA.RU рассказывало, что в «Новогоднем миллиарде» от Столото по одному миллиону рублей посчастливилось выиграть двум жителям Пермского края. А всего пермяки выиграли более 30,3 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...