Голикова раскрыла смысл проведения Года семьи в России

Главная задача правительства в 2024 году — укрепить семейные ценности и вернуть уважение граждан к большой семье. Такое заявление сделала вице-премьер страны Татьяна Голикова, говоря о главной задаче Года семьи.
«Наша общая задача — возродить уважительное отношение к большой семье, способствовать укреплению семейных ценностей», — заявила Татьяна Голикова. Ее слова передает telegram-канал правительства страны.
Кроме того, замглавы правительства заявила, что основной задачей будет создание условий для рождения первых детей в молодых семьях. Также она отметила важность поддержки многодетных семей и укрепление репродуктивного здоровья.
Ранее президент России Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи, подписав соответствующий указ. Такая мера направлена на популяризацию госполитики в сфере защиты семей и сохранения традиционных ценностей, пишет РАПСИ.
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