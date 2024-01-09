Общество Голикова раскрыла смысл проведения Года семьи в России Голикова: укрепление семейных ценностей — главная задача властей на 2024 год 09 января 2024 в 18:30 Размер текста - 17 + Татьяна Голикова заявила о важности поддержки многодетных семей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Главная задача правительства в 2024 году — укрепить семейные ценности и вернуть уважение граждан к большой семье. Такое заявление сделала вице-премьер страны Татьяна Голикова, говоря о главной задаче Года семьи. «Наша общая задача — возродить уважительное отношение к большой семье, способствовать укреплению семейных ценностей», — заявила Татьяна Голикова. Ее слова передает telegram-канал правительства страны. Кроме того, замглавы правительства заявила, что основной задачей будет создание условий для рождения первых детей в молодых семьях. Также она отметила важность поддержки многодетных семей и укрепление репродуктивного здоровья. Ранее президент России Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи, подписав соответствующий указ. Такая мера направлена на популяризацию госполитики в сфере защиты семей и сохранения традиционных ценностей, пишет РАПСИ. Главная задача правительства в 2024 году — укрепить семейные ценности и вернуть уважение граждан к большой семье. Такое заявление сделала вице-премьер страны Татьяна Голикова, говоря о главной задаче Года семьи. «Наша общая задача — возродить уважительное отношение к большой семье, способствовать укреплению семейных ценностей», — заявила Татьяна Голикова. Ее слова передает telegram-канал правительства страны. Кроме того, замглавы правительства заявила, что основной задачей будет создание условий для рождения первых детей в молодых семьях. Также она отметила важность поддержки многодетных семей и укрепление репродуктивного здоровья. Ранее президент России Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи, подписав соответствующий указ. Такая мера направлена на популяризацию госполитики в сфере защиты семей и сохранения традиционных ценностей, пишет РАПСИ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям