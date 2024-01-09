Голикова раскрыла смысл проведения Года семьи в России

Голикова: укрепление семейных ценностей — главная задача властей на 2024 год
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Сбор участников на Госсовет по наставничеству в Кремль. Москва, голикова татьяна
Татьяна Голикова заявила о важности поддержки многодетных семей Фото:

Главная задача правительства в 2024 году — укрепить семейные ценности и вернуть уважение граждан к большой семье. Такое заявление сделала вице-премьер страны Татьяна Голикова, говоря о главной задаче Года семьи.

«Наша общая задача — возродить уважительное отношение к большой семье, способствовать укреплению семейных ценностей», — заявила Татьяна Голикова. Ее слова передает telegram-канал правительства страны.

Кроме того, замглавы правительства заявила, что основной задачей будет создание условий для рождения первых детей в молодых семьях. Также она отметила важность поддержки многодетных семей и укрепление репродуктивного здоровья.

Ранее президент России Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи, подписав соответствующий указ. Такая мера направлена на популяризацию госполитики в сфере защиты семей и сохранения традиционных ценностей, пишет РАПСИ.

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Главная задача правительства в 2024 году — укрепить семейные ценности и вернуть уважение граждан к большой семье. Такое заявление сделала вице-премьер страны Татьяна Голикова, говоря о главной задаче Года семьи. «Наша общая задача — возродить уважительное отношение к большой семье, способствовать укреплению семейных ценностей», — заявила Татьяна Голикова. Ее слова передает telegram-канал правительства страны. Кроме того, замглавы правительства заявила, что основной задачей будет создание условий для рождения первых детей в молодых семьях. Также она отметила важность поддержки многодетных семей и укрепление репродуктивного здоровья. Ранее президент России Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи, подписав соответствующий указ. Такая мера направлена на популяризацию госполитики в сфере защиты семей и сохранения традиционных ценностей, пишет РАПСИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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