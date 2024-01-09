Курганский депздрав ответил, как решает проблему высокой смертности от онкологии

В Курганской области на борьбу с онкологией потратили больше миллиарда рублей

В Кургане достраивают корпус онкодиспансера и покупают медоборудование Фото: Илья Московец © URA.RU

В Курганской области на борьбу с онкозаболеваниями за последние годы потратили больше 1 миллиарда рублей. На эти деньги было закуплено современное оборудование для диагностики и лечения. Сейчас в Кургане завершают строительство хирургического корпуса онкодиспансера и совершенствуют работу онкологической службы, ответили в депздраве на запрос URA.RU о самой высокой среди регионов смертности от рака.

«Большое влияние на показатель смертности населения от онкозаболеваний оказывает большая доля населения старше 65 лет, у которых часто течение онкологических заболеваний усугубляется сопутствующими заболеваниями. В целях совершенствования работы онкологической службы актуализирован порядок маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями. Ведутся подготовительные работы по передаче дневных стационаров созданных в структуре ЦАОП, в структуру ГБУ „Курганский областной онкологический диспансер“ (КООД)», — говорится в ответе ведомства.

В рамках программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» с 2019 года потрачено на обновление материально-технической базы более 1 млрд рублей. Закуплено такое дорогостоящее оборудование как линейный ускоритель стоимостью 180 млн рублей, рентгенодиагностические комплексы, аппараты СМР, аппараты КТ, эндовидеоскопические системы, разметчик стоимостью 55 млн рублей, аппарат брахитерапии, аппарат близкофокусной рентгентерапии, дыхательная аппаратура.

Чтобы ускорить диагностику заболеваний на догоспитальном этапе, заключено соглашение с ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» (г. Санкт-Петербург). Биологический материал направляют в онкоцентр для проведения пересмотра стеклопрепаратов в сложных, спорных онкоморфологических случаях. Заключены договоры с медорганизациями на предоставление консультативных услуг врачей специалистов, которых нет в онкодиспансере. Это позволит соблюдать сроки плановой консультативной помощи.

Завершается строительство нового хирургического корпуса онкодиспансера. Ведутся работы по внесению изменений в структуру штатного расписания в связи с вводом в эксплуатацию этого корпуса. Проводится работа по оснащению медицинскими изделиями нового хирургического корпуса и дооснащению структурных подразделений ГБУ «КООД». Создан отдел внутреннего контроля качества и обеспечения безопасности медпомощи в онкодиспансере. Постоянно ведется работа по устранению кадрового дефицита: трудоустроены восемь врачей-онкологов, ожидается прием на работу еще трех специалистов.

Ранее URA.RU писало, что по данным за 2022 год Курганская область заняла первое место в РФ по смертности от онкологии. В регионе этот показатель составил 259,1 на 100 тысяч населения (в среднем по УрФО — 195 случаев).