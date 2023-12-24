Курганская область заняла первое место в России по смертности от онкологии

25 декабря 2023 в 13:05 Размер текста - 17 +

По данным за 2022 год смертность от онкологии в регионе — 259 случаев на 100 тысяч человек населения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Курганской области зарегистрирован самый высокий в России показатель смертности от онкологических заболеваний— 259,1 случаев на 100 тысяч населения. Статистические данные о причинах смертности населения в регионах за 2022 год опубликованы на сайте Росстата. «Смертность населения от новообразований: Курганская область — 259,1 на 100 тысяч человек населения», — указано на сайте Росстата. На втором месте Республика Карелия — 254,8, на третье — Тульская область — 253,8. При этом в среднем по России смертность от онкозаболеваний составила 191,6 случаев на 100 тысяч населения, а в Уральском федеральном округе — 195 случаев. URA.RU направило запрос в депздрав Курганской области с просьбой пояснить данные Росстата. Ранее агентство сообщало о печальном лидерстве региона в статистике по онкологическим заболеваниям и смертности. Также отмечалось, что в области был крайне низкий показатель выявления новообразований на ранней стадии. После этого депздрав ввел новые методы диагностики опухолей на ранних стадиях, планировал создать реестр курильщиков со стажем и проводить им томографию за счет средств ОМС. В настоящее время в Кургане завершается строительство хирургического корпуса онкодиспансера. Вступивший в должность и. о. главврача онкодиспансера в сентябре 2023 года экс-замминистр здравоохранения Крыма Валентин Савченко уволился по собственному желанию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской области зарегистрирован самый высокий в России показатель смертности от онкологических заболеваний— 259,1 случаев на 100 тысяч населения. Статистические данные о причинах смертности населения в регионах за 2022 год опубликованы на сайте Росстата. «Смертность населения от новообразований: Курганская область — 259,1 на 100 тысяч человек населения», — указано на сайте Росстата. На втором месте Республика Карелия — 254,8, на третье — Тульская область — 253,8. При этом в среднем по России смертность от онкозаболеваний составила 191,6 случаев на 100 тысяч населения, а в Уральском федеральном округе — 195 случаев. URA.RU направило запрос в депздрав Курганской области с просьбой пояснить данные Росстата. Ранее агентство сообщало о печальном лидерстве региона в статистике по онкологическим заболеваниям и смертности. Также отмечалось, что в области был крайне низкий показатель выявления новообразований на ранней стадии. После этого депздрав ввел новые методы диагностики опухолей на ранних стадиях, планировал создать реестр курильщиков со стажем и проводить им томографию за счет средств ОМС. В настоящее время в Кургане завершается строительство хирургического корпуса онкодиспансера. Вступивший в должность и. о. главврача онкодиспансера в сентябре 2023 года экс-замминистр здравоохранения Крыма Валентин Савченко уволился по собственному желанию.