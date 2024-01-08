08 января 2024

В Нижневартовске из-за кори отменили все массовые мероприятия

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске ввели запрет на проведение массовых мероприятий до 21 января (архивное фото) Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) из-за сложной эпидемиологической по ОРВИ, гриппу и кори обстановки ввели запрет на проведение массовых мероприятий. Об этом сообщила директор департамента образования города Светлана Князева. Сообщение опубликовано на официальном telegram-канале мэрии.

«С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации по ОРВИ, гриппу и кори, сложившейся в Нижневартовске <…> в период с 9 января до 21 января все массовые мероприятия в закрытых помещениях отменены. Образовательный процесс на этот период будет использован с применением цифровой образовательной платформы ГИС „Образование Югры“», — сообщила Князева.

Также в городе ввели дополнительные меры профилактики в медучреждениях. На входе в поликлиники и больницы фильтруют пациентов, население призвали к обязательному использованию средств индивидуальной защиты не только в медучреждениях, но и во всех местах массового скопления людей. «Дополнительно сняты профилактические приемы детей до года. Это связано с тем, что дети такого возраста еще не привиты от кори. О возобновлении приема мы сообщим дополнительно», — уточнила главврач детской поликлиники Елена Верховых.

Ранее URA.RU писало о переводе учеников Нижневартовска на дистант из-за кори, гриппа и ОРВИ. Дети будут учиться онлайн до 21 января.

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В Нижневартовске (ХМАО) из-за сложной эпидемиологической по ОРВИ, гриппу и кори обстановки ввели запрет на проведение массовых мероприятий. Об этом сообщила директор департамента образования города Светлана Князева. Сообщение опубликовано на официальном telegram-канале мэрии. «С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации по ОРВИ, гриппу и кори, сложившейся в Нижневартовске <…> в период с 9 января до 21 января все массовые мероприятия в закрытых помещениях отменены. Образовательный процесс на этот период будет использован с применением цифровой образовательной платформы ГИС „Образование Югры“», — сообщила Князева. Также в городе ввели дополнительные меры профилактики в медучреждениях. На входе в поликлиники и больницы фильтруют пациентов, население призвали к обязательному использованию средств индивидуальной защиты не только в медучреждениях, но и во всех местах массового скопления людей. «Дополнительно сняты профилактические приемы детей до года. Это связано с тем, что дети такого возраста еще не привиты от кори. О возобновлении приема мы сообщим дополнительно», — уточнила главврач детской поликлиники Елена Верховых. Ранее URA.RU писало о переводе учеников Нижневартовска на дистант из-за кори, гриппа и ОРВИ. Дети будут учиться онлайн до 21 января.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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