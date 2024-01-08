В Нижневартовске из-за кори отменили все массовые мероприятия

09 января 2024 в 18:50 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске ввели запрет на проведение массовых мероприятий до 21 января (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) из-за сложной эпидемиологической по ОРВИ, гриппу и кори обстановки ввели запрет на проведение массовых мероприятий. Об этом сообщила директор департамента образования города Светлана Князева. Сообщение опубликовано на официальном telegram-канале мэрии. «С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации по ОРВИ, гриппу и кори, сложившейся в Нижневартовске <…> в период с 9 января до 21 января все массовые мероприятия в закрытых помещениях отменены. Образовательный процесс на этот период будет использован с применением цифровой образовательной платформы ГИС „Образование Югры“», — сообщила Князева. Также в городе ввели дополнительные меры профилактики в медучреждениях. На входе в поликлиники и больницы фильтруют пациентов, население призвали к обязательному использованию средств индивидуальной защиты не только в медучреждениях, но и во всех местах массового скопления людей. «Дополнительно сняты профилактические приемы детей до года. Это связано с тем, что дети такого возраста еще не привиты от кори. О возобновлении приема мы сообщим дополнительно», — уточнила главврач детской поликлиники Елена Верховых. Ранее URA.RU писало о переводе учеников Нижневартовска на дистант из-за кори, гриппа и ОРВИ. Дети будут учиться онлайн до 21 января. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске (ХМАО) из-за сложной эпидемиологической по ОРВИ, гриппу и кори обстановки ввели запрет на проведение массовых мероприятий. Об этом сообщила директор департамента образования города Светлана Князева. Сообщение опубликовано на официальном telegram-канале мэрии. «С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации по ОРВИ, гриппу и кори, сложившейся в Нижневартовске <…> в период с 9 января до 21 января все массовые мероприятия в закрытых помещениях отменены. Образовательный процесс на этот период будет использован с применением цифровой образовательной платформы ГИС „Образование Югры“», — сообщила Князева. Также в городе ввели дополнительные меры профилактики в медучреждениях. На входе в поликлиники и больницы фильтруют пациентов, население призвали к обязательному использованию средств индивидуальной защиты не только в медучреждениях, но и во всех местах массового скопления людей. «Дополнительно сняты профилактические приемы детей до года. Это связано с тем, что дети такого возраста еще не привиты от кори. О возобновлении приема мы сообщим дополнительно», — уточнила главврач детской поликлиники Елена Верховых. Ранее URA.RU писало о переводе учеников Нижневартовска на дистант из-за кори, гриппа и ОРВИ. Дети будут учиться онлайн до 21 января.