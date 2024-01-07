07 января 2024
06 января 2024

Власти Нижневартовска переводят школы на дистант

© Служба новостей «URA.RU»
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Все школы Нижневартовска переходят на дистанционное обучение до 21 января Фото:

Все школы Нижневартовска переходят на дистанционное обучение до 21 января из-за превышения эпидпорога по кори, ОРВИ и гриппу среди детей. Информация об этом опубликована на официальной странице «ВКонтакте» департамента образования города.

«В связи с регистрацией заболеваемости корью среди детского населения в городе Нижневартовске, превышением эпидемического порога по острым респираторным вирусным инфекциям и гриппу среди детей, на основании решения СПЭК от 08.01.2024 №1 в период с 09.01 по 21.01.2024 образовательный процесс школах города Нижневартовска будет осуществляться с применением дистанционных технологий», — пояснила Князева.

Ранее URA.RU писало о том, что в нижневартовской (ХМАО) школе № 40 один из учеников заболел корью. Образовательное учреждение посещали только привитые школьники, а остальных перевели на дистанционное обучение. Также на дистант переводили учеников школы № 10.

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Все школы Нижневартовска переходят на дистанционное обучение до 21 января из-за превышения эпидпорога по кори, ОРВИ и гриппу среди детей. Информация об этом опубликована на официальной странице «ВКонтакте» департамента образования города. «В связи с регистрацией заболеваемости корью среди детского населения в городе Нижневартовске, превышением эпидемического порога по острым респираторным вирусным инфекциям и гриппу среди детей, на основании решения СПЭК от 08.01.2024 №1 в период с 09.01 по 21.01.2024 образовательный процесс школах города Нижневартовска будет осуществляться с применением дистанционных технологий», — пояснила Князева. Ранее URA.RU писало о том, что в нижневартовской (ХМАО) школе № 40 один из учеников заболел корью. Образовательное учреждение посещали только привитые школьники, а остальных перевели на дистанционное обучение. Также на дистант переводили учеников школы № 10.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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