Власти Нижневартовска переводят школы на дистант

Все школы Нижневартовска переходят на дистанционное обучение до 21 января из-за превышения эпидпорога по кори, ОРВИ и гриппу среди детей. Информация об этом опубликована на официальной странице «ВКонтакте» департамента образования города.
«В связи с регистрацией заболеваемости корью среди детского населения в городе Нижневартовске, превышением эпидемического порога по острым респираторным вирусным инфекциям и гриппу среди детей, на основании решения СПЭК от 08.01.2024 №1 в период с 09.01 по 21.01.2024 образовательный процесс школах города Нижневартовска будет осуществляться с применением дистанционных технологий», — пояснила Князева.
Ранее URA.RU писало о том, что в нижневартовской (ХМАО) школе № 40 один из учеников заболел корью. Образовательное учреждение посещали только привитые школьники, а остальных перевели на дистанционное обучение. Также на дистант переводили учеников школы № 10.
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