Житель ХМАО засудил банк из-за кредита, который он не брал

09 января 2024 в 18:56 Размер текста - 17 +

Суд встал на сторону истца и поручил банку аннулировать кредит Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ханты-Мансийский районный суд признал недействительным кредит, который неизвестный мошенник взял на имя югорчанина. Об этом сообщается в картотеке суда. «Ханты-Мансийский районный суд постановил: «Признать кредитный договор, оформленный в форме предоставления кредитной карты с денежным лимитом в размере 248 000 рублей открытый на имя Николаева Степана Петровича в Банке, не заключенным», — сообщается в картотеке. Кредит на имя югорчанина взял неизвестный летом 2022 года. В июне 2022-го мошенник, действуя от имени Николаева, оформил кредитную карту с лимитом в 248 тысяч рублей, 187 тысяч перечислил на другой счет и снял через банкомат в Волгограде. Пострадавший в тот же день обратился в банк с требованием заблокировать все его счета, однако денег на кредитке уже не было. Югорчанин пытался доказать в банке, что кредитную карту он не открывал и никаких сумм никуда не переводил, но получит ответ, что банк не может отменить перевод. Также ему было отказано в требовании аннулировать долг. На сторону пострадавшего встал Ханты-Мансийский районный суд. Он также взыскал с банка 30 000 рублей в пользу истца: расходы по оплате госпошлины. Банк пытался оспорить решение, но получил отказ.

Ханты-Мансийский районный суд признал недействительным кредит, который неизвестный мошенник взял на имя югорчанина. Об этом сообщается в картотеке суда. «Ханты-Мансийский районный суд постановил: «Признать кредитный договор, оформленный в форме предоставления кредитной карты с денежным лимитом в размере 248 000 рублей открытый на имя Николаева Степана Петровича в Банке, не заключенным», — сообщается в картотеке. Кредит на имя югорчанина взял неизвестный летом 2022 года. В июне 2022-го мошенник, действуя от имени Николаева, оформил кредитную карту с лимитом в 248 тысяч рублей, 187 тысяч перечислил на другой счет и снял через банкомат в Волгограде. Пострадавший в тот же день обратился в банк с требованием заблокировать все его счета, однако денег на кредитке уже не было. Югорчанин пытался доказать в банке, что кредитную карту он не открывал и никаких сумм никуда не переводил, но получит ответ, что банк не может отменить перевод. Также ему было отказано в требовании аннулировать долг. На сторону пострадавшего встал Ханты-Мансийский районный суд. Он также взыскал с банка 30 000 рублей в пользу истца: расходы по оплате госпошлины. Банк пытался оспорить решение, но получил отказ.