Свердловчанин напал с топором на соседа, вломившись в его квартиру

09 января 2024 в 22:38 Размер текста - 17 +

В результате нападения пострадавший получил две рваные раны Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Тавде (Свердловская область) в ночь на 6 января мужчина с топором ворвался в квартиру соседа и несколько раз ударил его. Теперь дебоширу грозит лишение свободы до двух лет, рассказал руководитель пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых. «Я курил на кухне в окно, сосед был со своей дамой на улице и начал орать мне: „Что смотришь, петух“. Произошла словесная перепалка. Через пару минут он уже ломился в квартиру, а перед этим зашел к себе, чтобы взять топор», — передает Е1.RU слова пострадавшего Сергея. В результате нападения мужчина получил две рваные раны, ушибы и гематомы. По словам Сергея, конфликт с соседом длится уже больше года. Недопонимая начались с того, что собака пострадавшего громко лаяла в квартире, из-за чего второй заклеивал замки квартиры и устраивал драки. По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, силовики организовали проверку. Процессуальное решение по делу будет принято после установления степени тяжести травм. «Сотрудники полиции Тавды планируют возбудить уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои), которое предусматривает наказание в виде лишения свободы до двух лет», — отметил полковник Горелых.

В Тавде (Свердловская область) в ночь на 6 января мужчина с топором ворвался в квартиру соседа и несколько раз ударил его. Теперь дебоширу грозит лишение свободы до двух лет, рассказал руководитель пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых. «Я курил на кухне в окно, сосед был со своей дамой на улице и начал орать мне: „Что смотришь, петух“. Произошла словесная перепалка. Через пару минут он уже ломился в квартиру, а перед этим зашел к себе, чтобы взять топор», — передает Е1.RU слова пострадавшего Сергея. В результате нападения мужчина получил две рваные раны, ушибы и гематомы. По словам Сергея, конфликт с соседом длится уже больше года. Недопонимая начались с того, что собака пострадавшего громко лаяла в квартире, из-за чего второй заклеивал замки квартиры и устраивал драки. По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, силовики организовали проверку. Процессуальное решение по делу будет принято после установления степени тяжести травм. «Сотрудники полиции Тавды планируют возбудить уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои), которое предусматривает наказание в виде лишения свободы до двух лет», — отметил полковник Горелых.